https://ria.ru/20240327/akkumulyatory-1936069404.html

Названы лидеры рейтинга мировых экспортеров литиевых аккумуляторов

Названы лидеры рейтинга мировых экспортеров литиевых аккумуляторов - РИА Новости, 27.03.2024

Названы лидеры рейтинга мировых экспортеров литиевых аккумуляторов

Китай в прошлом году сохранил за собой многолетнее лидерство в рейтинге мировых экспортеров литиевых аккумуляторов, при этом из пятерки крупнейших продавцов... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T04:12

2024-03-27T04:12

2024-03-27T04:12

чехия

венгрия

китай

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Китай в прошлом году сохранил за собой многолетнее лидерство в рейтинге мировых экспортеров литиевых аккумуляторов, при этом из пятерки крупнейших продавцов ушла Венгрия - ее место заняла Чехия, выяснило РИА Новости, изучив открытые статистические данные. Поднебесная в прошлом году экспортировала 60% всех аккумуляторов в мире в денежном выражении. За год Китаю удалось неплохо нарастить свои поставки: сразу на 28%, до 65 миллиардов долларов. Второе место после Китая было за Польшей: эта европейская страна увеличила поставки на 38%, до 11,85 миллиарда долларов. Третье место досталось Южной Корее с объемом в 7,27 миллиарда долларов - за год этот показатель снизился на 1%. Четвертое место отошло Германии (6,22 миллиарда долларов и рост на 5%). Гораздо заметнее отгрузки смогли нарастить Чехия (на 66%, до 3,43 миллиарда долларов) и США (на 69%, до 3,25 миллиарда долларов). Это позволило им занять пятое и шестое место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров этой продукции. Чехия благодаря такой динамике смогла заместить в топ-5 экспортеров своего соседа по восточной Европе - Венгрию. За год ее объемы просели в 7 раз, до 1,02 миллиарда долларов, и страна смогла занять лишь 11-е место. В первую десятку также вошли Япония (3,02 миллиарда долларов), Малайзия (1,41 миллиарда долларов), Нидерланды (1,4 миллиарда долларов) и Мексика (1,09 миллиарда долларов). Всего страны, занимающиеся экспортом литиевых аккумуляторов, отгрузили продукции на 108,4 миллиарда долларов. За год этот показатель подрос на 9%.

https://ria.ru/20240226/siluanov-1929448840.html

https://ria.ru/20240126/vypusk-1923714949.html

https://ria.ru/20240326/uran-1935918199.html

чехия

венгрия

китай

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чехия, венгрия, китай