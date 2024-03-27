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В Вологодской области одобрили штрафы за склонение женщины к аборту - РИА Новости, 27.03.2024
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16:19 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/abort-1936201313.html
В Вологодской области одобрили штрафы за склонение женщины к аборту
В Вологодской области одобрили штрафы за склонение женщины к аборту - РИА Новости, 27.03.2024
В Вологодской области одобрили штрафы за склонение женщины к аборту
Законодательное собрание Вологодской области одобрило внесение поправок в закон "Об административных правонарушениях в Вологодской области", согласно которым... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:19
2024-03-27T16:19
общество
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области одобрило внесение поправок в закон "Об административных правонарушениях в Вологодской области", согласно которым штрафы за склонение женщин к аборту составят для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 20 тысяч рублей, для юрлиц - до 50 тысяч рублей, сообщает региональный парламент. "В частности, парламентарии уточнили формулировку, касающуюся самих неправомерных действий. Административная ответственность за склонение к искусственному прерыванию беременности наступит, только если эти действия были совершены путем подкупа, обмана, шантажа или использования служебной зависимости беременной женщины", - говорится в сообщении. Склонение беременной женщины к аборту повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Отмечается, что составлением протоколов об административных правонарушениях будут заниматься работники департамента здравоохранения, а рассмотрение дел отнесено к компетенции мировых судей. "В ходе обсуждения было высказано много сомнений в необходимости такой инициативы, трудности доказывания факта склонения к аборту. Но здесь важно было отграничить именно неправомерные действия, так как, безусловно, разговоры и обсуждение этой темы в семейном кругу ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны правонарушением. Безусловно, что решение вопроса – оставить ребенка или прервать беременность – это выбор только самой женщины, но выбор осознанный. Поэтому при принятии такого важного, порой необратимого для женщины решения, необходимо оградить ее от обмана, угроз, использования служебной зависимости от работодателя", - отметила председатель комитета Законодательного собрания по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.
https://ria.ru/20240205/premii-1925531380.html
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общество, вологодская область
Общество, Вологодская область
В Вологодской области одобрили штрафы за склонение женщины к аборту

Вологодские депутаты одобрили штрафы за склонение беременной женщины к аборту

© Фото : Pexels / MART PRODUCTIONБеременная женщина на приеме у врача
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : Pexels / MART PRODUCTION
Беременная женщина на приеме у врача. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области одобрило внесение поправок в закон "Об административных правонарушениях в Вологодской области", согласно которым штрафы за склонение женщин к аборту составят для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 20 тысяч рублей, для юрлиц - до 50 тысяч рублей, сообщает региональный парламент.
«
"В частности, парламентарии уточнили формулировку, касающуюся самих неправомерных действий. Административная ответственность за склонение к искусственному прерыванию беременности наступит, только если эти действия были совершены путем подкупа, обмана, шантажа или использования служебной зависимости беременной женщины", - говорится в сообщении.
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Склонение беременной женщины к аборту повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.
Отмечается, что составлением протоколов об административных правонарушениях будут заниматься работники департамента здравоохранения, а рассмотрение дел отнесено к компетенции мировых судей.
"В ходе обсуждения было высказано много сомнений в необходимости такой инициативы, трудности доказывания факта склонения к аборту. Но здесь важно было отграничить именно неправомерные действия, так как, безусловно, разговоры и обсуждение этой темы в семейном кругу ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны правонарушением. Безусловно, что решение вопроса – оставить ребенка или прервать беременность – это выбор только самой женщины, но выбор осознанный. Поэтому при принятии такого важного, порой необратимого для женщины решения, необходимо оградить ее от обмана, угроз, использования служебной зависимости от работодателя", - отметила председатель комитета Законодательного собрания по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.
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ОбществоВологодская область
 
 
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