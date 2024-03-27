https://ria.ru/20240327/abort-1936201313.html

В Вологодской области одобрили штрафы за склонение женщины к аборту

В Вологодской области одобрили штрафы за склонение женщины к аборту - РИА Новости, 27.03.2024

В Вологодской области одобрили штрафы за склонение женщины к аборту

Законодательное собрание Вологодской области одобрило внесение поправок в закон "Об административных правонарушениях в Вологодской области", согласно которым... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:19

2024-03-27T16:19

2024-03-27T16:19

общество

вологодская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755014321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f560c3d850c402998d3a8feabc7c40ff.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области одобрило внесение поправок в закон "Об административных правонарушениях в Вологодской области", согласно которым штрафы за склонение женщин к аборту составят для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 20 тысяч рублей, для юрлиц - до 50 тысяч рублей, сообщает региональный парламент. "В частности, парламентарии уточнили формулировку, касающуюся самих неправомерных действий. Административная ответственность за склонение к искусственному прерыванию беременности наступит, только если эти действия были совершены путем подкупа, обмана, шантажа или использования служебной зависимости беременной женщины", - говорится в сообщении. Склонение беременной женщины к аборту повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Отмечается, что составлением протоколов об административных правонарушениях будут заниматься работники департамента здравоохранения, а рассмотрение дел отнесено к компетенции мировых судей. "В ходе обсуждения было высказано много сомнений в необходимости такой инициативы, трудности доказывания факта склонения к аборту. Но здесь важно было отграничить именно неправомерные действия, так как, безусловно, разговоры и обсуждение этой темы в семейном кругу ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны правонарушением. Безусловно, что решение вопроса – оставить ребенка или прервать беременность – это выбор только самой женщины, но выбор осознанный. Поэтому при принятии такого важного, порой необратимого для женщины решения, необходимо оградить ее от обмана, угроз, использования служебной зависимости от работодателя", - отметила председатель комитета Законодательного собрания по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

https://ria.ru/20240205/premii-1925531380.html

https://ria.ru/20231102/zakon-1907068409.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вологодская область