https://ria.ru/20240326/zhivotnye-1935817706.html

Власти заявили о дефиците врачей, работающих с травмированными животными

Власти заявили о дефиците врачей, работающих с травмированными животными - РИА Новости, 26.03.2024

Власти заявили о дефиците врачей, работающих с травмированными животными

России не хватает специалистов, работающих с травмированными млекопитающими, равно как и реабилитационных центров, констатировала во вторник глава... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:46

2024-03-26T09:46

2024-03-26T09:46

общество

россия

черное море

светлана радионова

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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СИРИУС, 26 мар – РИА Новости. России не хватает специалистов, работающих с травмированными млекопитающими, равно как и реабилитационных центров, констатировала во вторник глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Накануне научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа", который располагается в Имеретинской низменности на федеральной территории Сириус, информировали о гибели шести дельфинов. Как рассказала РИА Новости директор "Дельфы" Татьяна Белей, на некоторых животных, предположительно, есть следы насильственной смерти – порезы. Она также не исключила, что причиной гибели млекопитающих могли стать рыболовные сети. Как пояснила РИА Новости Радионова, Росприроднадзор в основном осуществляет надзор за краснокнижными животными и уполномочен выдавать разрешения на их изъятие из природной среды либо на реабилитацию в специализированном центре. Однако таких центров в стране, отметила глава службы, немного. Более того, не хватает специалистов, подготовленных к работе с дикими животными. "Животные гибнут по многим причинам, что-то сетями травмировано, но там должны быть очень серьезные сети, чтобы травмировать дельфинов, ни одной обычной рыбацкой сетью этого сделать не сможете", - отметила собеседница агентства. "Мы работаем постоянно над этим, надо наращивать научную базу, у нас очень немного на самом деле врачей, работающих с млекопитающими, и очень немного центров. Сейчас президент дал команду, вы слышали, на послании, сделать центр по реабилитации диких животных", - сказала Радионова в кулуарах форума "Атомэкспо" в Сириусе. На вопрос, будет ли в таком случае Росприроднадзор содействовать центру "Дельфа" в Сириусе, она ответила, что в ведомстве поддержат волонтеров, спасающих дельфинов в Черном море. "Я надеюсь, что они в эту программу зайдут, мы будем их поддерживать. Мы сейчас будем собирать данные по всем, мы их уже практически обобщили. Все, кто будет претендовать на то, чтобы это развивалось (реабилитация диких животных), я думаю, что они будут поддержаны, неравнодушие людей всегда решает проблему", - заключила Радионова. В феврале президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию объявил о создании сети центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных. Предполагается , что это станет частью работы "по сохранению особо охраняемых природных территорий, защите и восстановлению редких и исчезающих видов растений и животных".

https://ria.ru/20220909/zoopark-1815800420.html

https://ria.ru/20230406/dikson-1863360253.html

россия

черное море

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общество, россия, черное море, светлана радионова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)