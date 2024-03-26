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США изучают жалобу Китая во Всемирную торговую организацию - РИА Новости, 26.03.2024
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23:22 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/zhaloba-1936054943.html
США изучают жалобу Китая во Всемирную торговую организацию
США изучают жалобу Китая во Всемирную торговую организацию - РИА Новости, 26.03.2024
США изучают жалобу Китая во Всемирную торговую организацию
США изучают жалобу Китая во Всемирную торговую организацию на меры Штатов по субсидированию электромобилей, которые Пекин посчитал дискриминационными, заявила... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T23:22
2024-03-26T23:22
экономика
сша
китай
пекин
всемирная торговая организация (вто)
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. США изучают жалобу Китая во Всемирную торговую организацию на меры Штатов по субсидированию электромобилей, которые Пекин посчитал дискриминационными, заявила американский торговый представитель Кэтрин Тай. "Мы внимательно изучаем заявку о консультациях", - заявила Тай, которую цитирует офис торгового представителя. Она подчеркнула, что оспариваемый Китаем закон о борьбе с инфляцией позволяет США бороться с климатическим кризисом и инвестировать в собственную конкурентоспособность. "Между тем, КНР продолжает использовать нечестные, нерыночные подходы и практики, чтобы подорвать конкуренцию и обеспечить доминирование производителей из Китая на международных рынках", - подчеркнула Тай. Как сообщалось, Китай подал жалобу в ВТО из-за "дискриминационных" мер США по субсидированию электромобилей. Китайское министерство торговли пояснило, что США ввели "Закон о снижении инфляции" и его положения под предлогом реагирования на изменения климата, снижения выбросов углерода и защиты окружающей среды. Однако, отмечает ведомство, США разрабатывают дискриминационную политику в отношении транспортных средств на новых источниках энергии, ставя в качестве предварительного условия для субсидирования производство продукции в США, что исключает продукцию китайских предприятий и предприятий других участников ВТО из пределов субсидирования.
https://ria.ru/20240325/vto-1935574177.html
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экономика, сша, китай, пекин, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, США, Китай, Пекин, Всемирная торговая организация (ВТО)
США изучают жалобу Китая во Всемирную торговую организацию

США изучают жалобу Китая в ВТО на меры по субсидированию электромобилей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. США изучают жалобу Китая во Всемирную торговую организацию на меры Штатов по субсидированию электромобилей, которые Пекин посчитал дискриминационными, заявила американский торговый представитель Кэтрин Тай.
«
"Мы внимательно изучаем заявку о консультациях", - заявила Тай, которую цитирует офис торгового представителя.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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25 марта, 08:07
Она подчеркнула, что оспариваемый Китаем закон о борьбе с инфляцией позволяет США бороться с климатическим кризисом и инвестировать в собственную конкурентоспособность. "Между тем, КНР продолжает использовать нечестные, нерыночные подходы и практики, чтобы подорвать конкуренцию и обеспечить доминирование производителей из Китая на международных рынках", - подчеркнула Тай.
Как сообщалось, Китай подал жалобу в ВТО из-за "дискриминационных" мер США по субсидированию электромобилей. Китайское министерство торговли пояснило, что США ввели "Закон о снижении инфляции" и его положения под предлогом реагирования на изменения климата, снижения выбросов углерода и защиты окружающей среды. Однако, отмечает ведомство, США разрабатывают дискриминационную политику в отношении транспортных средств на новых источниках энергии, ставя в качестве предварительного условия для субсидирования производство продукции в США, что исключает продукцию китайских предприятий и предприятий других участников ВТО из пределов субсидирования.
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25 марта, 05:11
 
ЭкономикаСШАКитайПекинВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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