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Компании по производству мебели в Чите предоставили льготный займ - РИА Новости, 26.03.2024
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13:50 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/zaym-1935892088.html
Компании по производству мебели в Чите предоставили льготный займ
Компании по производству мебели в Чите предоставили льготный займ - РИА Новости, 26.03.2024
Компании по производству мебели в Чите предоставили льготный займ
Руководитель частной мебельной компании из Читы приобрела оборудование и материалы для производства благодаря господдержке, сообщает Минэкономразвития... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:50
2024-03-26T13:50
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Руководитель частной мебельной компании из Читы приобрела оборудование и материалы для производства благодаря господдержке, сообщает Минэкономразвития Забайкальского края. Помощь в виде льготного займа получила предприниматель Алена Баргесян. "Читинке мы предоставили льготный займ в размере 6,65 миллиона рублей. Надеемся, что помощь стала своевременной и позволит молодому бизнесу развиваться еще увереннее", – отметила министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова, слова которой привели в пресс-службе ведомства. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" – один из приоритетных в России в период с 2019 по 2024 годы. Его задача – поддержать развитие и убрать преграды, которые мешают бизнесу набирать силу, расширяться, создавать новые рабочие места. А также создавать условия для плавного и необременительного перехода бизнеса на более высокий уровень.
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забайкальский край, чита, россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Забайкальский край, Чита, Россия, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса

Компании по производству мебели в Чите предоставили льготный займ

© iStock.comФрезерный станок с ЧПУ на мебельном производстве
Фрезерный станок с ЧПУ на мебельном производстве - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© iStock.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Руководитель частной мебельной компании из Читы приобрела оборудование и материалы для производства благодаря господдержке, сообщает Минэкономразвития Забайкальского края.
Помощь в виде льготного займа получила предприниматель Алена Баргесян.
«
"Читинке мы предоставили льготный займ в размере 6,65 миллиона рублей. Надеемся, что помощь стала своевременной и позволит молодому бизнесу развиваться еще увереннее", – отметила министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова, слова которой привели в пресс-службе ведомства.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" – один из приоритетных в России в период с 2019 по 2024 годы. Его задача – поддержать развитие и убрать преграды, которые мешают бизнесу набирать силу, расширяться, создавать новые рабочие места. А также создавать условия для плавного и необременительного перехода бизнеса на более высокий уровень.
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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