https://ria.ru/20240326/zaym-1935892088.html

Компании по производству мебели в Чите предоставили льготный займ

Компании по производству мебели в Чите предоставили льготный займ - РИА Новости, 26.03.2024

Компании по производству мебели в Чите предоставили льготный займ

Руководитель частной мебельной компании из Читы приобрела оборудование и материалы для производства благодаря господдержке, сообщает Минэкономразвития... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:50

2024-03-26T13:50

2024-03-26T13:50

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Руководитель частной мебельной компании из Читы приобрела оборудование и материалы для производства благодаря господдержке, сообщает Минэкономразвития Забайкальского края. Помощь в виде льготного займа получила предприниматель Алена Баргесян. "Читинке мы предоставили льготный займ в размере 6,65 миллиона рублей. Надеемся, что помощь стала своевременной и позволит молодому бизнесу развиваться еще увереннее", – отметила министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова, слова которой привели в пресс-службе ведомства. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" – один из приоритетных в России в период с 2019 по 2024 годы. Его задача – поддержать развитие и убрать преграды, которые мешают бизнесу набирать силу, расширяться, создавать новые рабочие места. А также создавать условия для плавного и необременительного перехода бизнеса на более высокий уровень.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

забайкальский край, чита, россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса