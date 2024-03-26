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Стартовал прием заявок на XXV рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"

Стартовал прием заявок на XXV рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 26.03.2024

Стартовал прием заявок на XXV рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"

На площадке ММПЦ "Россия сегодня" 26 марта 2024 года состоялась пресс-конференция, посвященная старту XXV рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров", который... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T20:00

2024-03-26T20:00

2024-03-26T20:00

пресс-релизы

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МОСКВА, 26 мар — Ассоциация менеджеров. На площадке ММПЦ "Россия сегодня" 26 марта 2024 года состоялась пресс-конференция, посвященная старту XXV рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров", который Ассоциация менеджеров традиционно организует при поддержке ИД "Коммерсантъ".С приветственным словом выступил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин."Сегодня мы открываем новую главу в истории нашего проекта – запуск 25-го юбилейного рейтинга, который представит нам новые имена, яркие истории успеха, инновационные подходы и лучшие практики в менеджменте. "ТОП-1000" – это первый и единственный межотраслевой рейтинг оценки профессиональной репутации. За 25 лет работы он стал источником вдохновения и примером для многих. Каждый лидер, вошедший в этот знаковый список, заслуживает признания и уважения за свое стремление к профессиональному совершенству", - сказал он.По словам Дмитрия Зеленина, рейтинг является не только оценочным инструментом компетенций управленцев, но и аналитическим. Статистика результатов позволяет делать выводы относительно отраслевых тенденций и прогнозировать развитие той или иной области экономики.Так, на примере результатов рейтинга прошлого года по количеству новых участников можно заключить, что в российском бизнесе все заметнее и популярнее становится роль директоров по персоналу (+57% новых участников) и директоров по цифровой трансформации (+64%).Заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук, в свою очередь, подробно рассказала о методологии рейтинга и об изменениях, которые произошли в нем за последний год."Критериями оценки кандидатов являются деловая репутация и вклад в развитие компании. Кроме того, по правилам рейтинга кандидат должен работать в коммерческой организации. Допускается участие не более одного участника от компании в каждом функциональном направлении, причем стаж на данной позиции должен быть не менее 6 месяцев, а должностные обязанности должны соответствовать выбранному функционалу", - пояснила она."Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что недопустимо призывать коллег к голосованию за конкретного кандидата. В случае выявления подобных случаев кандидат снимается с участия в рейтинге. Также недопустимо снимать кандидатов с участия в рейтинге без официального письма от компании", — подчеркнула Катерина Киндрук.Прием заявок на участие в рейтинге продлится до 15 июня. Выбор лауреатов рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" традиционно будет проходить в несколько этапов – подача заявок, экспертное онлайн-голосование, верификационные встречи, публикация результатов в газете "Коммерсантъ". Ассоциация менеджеров представит итоги XXV рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" 24 сентября, они будут опубликованы на страницах издания "Коммерсантъ".Свои заявки на участие в рейтинге этого года смогут подать управленцы в сфере высшего менеджмента и руководители функциональных направлений: коммерции и финансов, управления персоналом, маркетинга, общественных и корпоративных связей, области права, логистики, директора по развитию, по информационным технологиям, связям с инвесторами и отношениям с органами власти.Катерина Киндрук также представила новые номинации рейтинга 2024 года."Сегодня официальный классификатор "ТОП-1000 российских менеджеров" включает 18 направлений – 14 основных и 4 специальных – и более 20 отраслей. В ответ на запросы и новые тенденции рынка в этом году мы ввели две новые номинации – "Директор по внутрикорпоративным коммуникациям" и "Директор по кибербезопасности", - сказала она.Темой пресс-конференции стала "Стратегия кибербезопасности и управленческие риски". Участники пресс-конференции, российские топ-менеджеры, поделились отношением к изменениям ИТ-ландшафта, обсудили способы противостояния и реагирования на растущее число кибератак и самые частые киберугрозы в минувшем году."Про стратегию кибербезопасности не рассуждал только ленивый – казалось бы, тема должна быть раскрыта полностью. В то же время, окружающая нас действительность каждый раз заставляет взглянуть на проблему свежим взглядом и по-новому расставить акценты", – рассказал заместитель генерального директора "Инфосекьюрити" (ГК Softline) Владимир Ташкеев."Новостной фон подсказывает нам, что инциденты неизбежно происходят. Даже в больших и зрелых компаниях с очень большими бюджетами на информационную безопасность. Как только мы меняем парадигму, в фокус внимания попадает готовность быстро восстанавливать деятельность в чрезвычайных условиях. И речь не только про восстановление инфраструктуры и данных из резервных копий – хотя это, безусловно, очень важно – но и про готовность бизнес-подразделений и топ-менеджмента к принятию быстрых решений, про взаимодействие с клиентами и партнерами. С этого момента мы начинаем говорить о киберустойчивости компании", – поделился Владимир Ташкеев.Сооснователь онлайн-страховой компании BestDoctor Михаил Беляндинов рассказал, как защититься от кибермошенников."Ситуация с кибермошенничеством с кредитными средствами с каждым годом лишь ухудшается. Согласно данным ЦБ РФ, в 2023 году больше всего денежных средств было похищено у россиян через мошеннические операции с использованием кредитных карт, а общая сумма украденных денег составила 7,12 миллирда рублей. Жертвами в этой ситуации чаще всего становятся россияне, наименее защищенные от действий злоумышленников", - сообщил он."С одной стороны, само банковское сообщество прилагает усилия для решения этой проблемы: только в 2023 году банкам удалось отразить 34,8 миллиона попыток хищения денежных средств россиян. Но эта сумма составляет лишь 8,7% от всего объема украденного. Мы видим решение в добровольном страховании, которое позволит сократить риски и защитить деньги россиян от мошенничества с кредитами", – прокомментировал Михаил Беляндинов.Его мысль продолжил управляющий директор компании Positive Technologies Алексей Новиков."По итогам 2023 года число успешных атак на организации по сравнению с 2022 годом выросло на 23%. Причин этому много: и геополитическая обстановка, и эксплуатация уязвимостей нулевого дня в популярном ПО, и рост экспертизы атакующих. Последние полтора-два года позволили разным отраслям пересмотреть ключевые для себя киберриски, вычленить те из них, которые наиболее критичны и максимально недопустимы. Возросший вал угроз, атак и связанных с ними инцидентов, а также стремительная цифровизация компаний привели к тому, что директора по информационной безопасности оказались в прямом смысле слова на первой линии обеспечения жизнедеятельности бизнеса, и топ-менеджмент компаний все чаще обращается к ним, оценивая влияние кибербезопасности на устойчивость бизнеса", - отметил он.С коллегой согласился директор по управленческому консалтингу ГК "Солар" Роман Чаплыгин."Главная сложность – это, безусловно, необходимость перехода от точечных решений к системным архитектурам на фоне роста числа целевых атак, продолжающихся утечек и усиления профессионализма злоумышленников. При этом невозможно поставить на паузу цифровизацию бизнеса и госорганизаций, которые создают дополнительные требования к информационной безопасности. Наряду с этим остаются актуальными вопросы импортозамещения и интеграции новых решений в существующую инфраструктуру. Рынок российской ИБ-разработки достаточно молодой. Вендоры не могут в короткие сроки закрыть потребности всех компаний и вынуждены активно инвестировать средства в собственное развитие", - сказал Чаплыгин.О том, как на отечественном рынке ИТ-продуктов обстоят дела с импортозамещением после ухода международных ИТ-брендов рассказал управляющий партнер компании "Мобиус Технологии" Михаил Сизов."Изменения на рынке заставили многие компании задуматься, как дальше работать без привычных, проверенных ИТ-продуктов и оборудования. Например, приобретая технологии IBM, Microsoft и других известных вендоров, компании получали определенные гарантии и высокий уровень защиты от киберугроз. Сегодня, находясь в процессе импортозамещения, российский бизнес в первую очередь выясняет защищенность доступных им ИТ-решений — поскольку количество кибератак продолжает расти", — резюмировал Михаил Сизов.Участники дискуссии сошлись во мнении, что в современном мире, где цифровые технологии занимают все более значимое место, вопросы защиты информации и данных становятся ключевыми для обеспечения стабильности и безопасности бизнеса.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы