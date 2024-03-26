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Угроза отовсюду. Почему европейских лидеров охватил страх за свои жизни

Угроза отовсюду. Почему европейских лидеров охватил страх за свои жизни - РИА Новости, 26.03.2024

Угроза отовсюду. Почему европейских лидеров охватил страх за свои жизни

Эммануэль Макрон опасается за собственную безопасность. И дело не только в мнимой "российской угрозе". На протяжении двух президентских сроков ему приходится... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:00

2024-03-26T08:00

2024-03-26T08:04

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Эммануэль Макрон опасается за собственную безопасность. И дело не только в мнимой "российской угрозе". На протяжении двух президентских сроков ему приходится постоянно усиливать охрану из-за непопулярных решений. Ситуация становится угрожающей и для других западных руководителей. Откуда им ждать неприятностей — в материале РИА Новости.Риски для президентаКак отметили в журнале Marianne, личная охрана Макрона пополнилась несколькими сотрудниками крепкого телосложения, выделяющимися на фоне остальных. В президентском кортеже теперь больше мотоциклов сопровождения. Служба безопасности Елисейского дворца перешла в режим "красной тревоги", сообщили изданию осведомленные источники.Предстоящий визит французского лидера на Украину вызывает особое беспокойство. За границей он надевает под пиджак бронежилет, однако на этот раз могут задействовать еще и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, а также истребители Rafale. В феврале посещение Киева отложили — предположительно, из соображений безопасности. Основным источником угрозы Макрон считает Россию. В последнее время он внимательно изучает доклады об информационных войнах, подчеркивают СМИ. Утверждают, что президент потерял терпение и хочет конкретных действий. Каждый день проходят встречи с представителями Главного управления внутренней безопасности, внешней разведки и службы по защите от цифрового иностранного вмешательства. МИД регулярно проводит собрание по противодействию дезинформации "враждебных государств"."Синдром Кеннеди"В то же время Макрона тревожит недовольство собственных граждан. После протестов "желтых жилетов" охрану значительно усилили и реорганизовали имеющиеся средства. По мнению Брижит Макрон, у ее супруга "синдром Кеннеди". При этом во время выходов в свет французский лидер общается с людьми по своему усмотрению, указывает Marianne.На Макрона не раз пытались организовать покушения. В 2017-м полиция арестовала 23-летнего националиста из города Аржантей: он хотел расстрелять президента из автомата Калашникова во время парада в честь Дня взятия Бастилии. По собственному признанию, также намеревался атаковать "мусульман и арабов".Участники ультраправой группировки Barjols собирались напасть на Макрона в 2018 году на праздновании столетия окончания Первой мировой войны. Они планировали, смешавшись с толпой, приблизиться к главе государства и нанести ему удар керамическим ножом. В доме одного из них полиция также нашла стрелковое оружие и боеприпасы. Троих отправили в тюрьму. Суд ограничился единственным условным сроком, девять фигурантов оправдали.В прошлом году французского лидера атаковали на церемонии в честь Гаитянской революции 1791-1804-го в Туссене-Лувертюре. Возле замка Шато де Жу митинговали против пенсионной реформы. Когда Макрон улетал на вертолете, один из участников акции запустил в его сторону ракету с газовой шашкой. Это был 20-летний плотник левых взглядов. По его словам, он хотел "бросить вызов" президенту и дать понять, что французы не согласны с его политикой.Токсичная средаИнициатива с отправкой западных войск на Украину, предложенная Макроном, не только не встретила особой поддержки среди союзников, но и вызвала возмущение внутри страны. Этим воспользовалась оппозиция — Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон. В обществе не утихают дискуссии и о непопулярных социальных реформах.Не стоит сбрасывать со счетов и угрозы радикальных исламистов. "Спецслужбы Франции, вероятно, располагают информацией о том, что группировки ИГИЛ* или "Аль-Каиды"* готовят покушение, — отмечает в беседе с РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. — В стране достаточно большая диаспора выходцев с Ближнего Востока. Есть лица, которые могут склонять других к разного рода насильственным действиям, в том числе физическому устранению президента".В то же время силовики все больше внимания уделяют французским радикалам. Левые и правые экстремисты менее заметны, добавляет эксперт. К тому же они лучше ориентируются в политической ситуации."У них есть связи, спящие ячейки и агенты влияния. То есть обстановка достаточно тревожная. Думаю, это касается не только Макрона, но и лидеров других крупных стран — того же Олафа Шольца или, может быть, глав Евросоюза. Покушение на президента Франции или канцлера Германии имело бы особое значение для любой экстремистской группировки. Такое преступление прогремело бы на весь мир", — подчеркивает Топорнин.Макрон делает слишком много резких заявлений, говорит сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Во внутренней политике он практически противопоставил себя населению."Это видно по его взаимоотношениям с фермерами. Он не желает вступать с ними в диалог и высказывается о них, мягко говоря, негативно. У него нет понимания и с другими слоями общества. Например, с бастующими транспортниками — с ними он тоже не хочет говорить. Нет каких-либо контактов с оппозицией, которая резко критикует его в парламенте", — объясняет политолог.При этом во внешней политике Макрон крайне агрессивен. Он практически призывает к войне на Украине силами НАТО, добавляет эксперт. Французский лидер понимает, что посылает миру негативные сигналы, и его беспокоят мысли об ответственности за это. В стране вокруг него сформировалась токсичная и откровенно недружественная среда.* Запрещенная в России террористическая организация.

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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, политика