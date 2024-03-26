https://ria.ru/20240326/zakon-1936056786.html

Запрещенную партию в Молдавии не допустят к выборам, заявил спикер Гросу

Запрещенную партию в Молдавии не допустят к выборам, заявил спикер Гросу - РИА Новости, 26.03.2024

Запрещенную партию в Молдавии не допустят к выборам, заявил спикер Гросу

Молдавский парламент внесет коррективы в законодательство после принятого конституционным судом решения отменить запрет участвовать в выборах представителям... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T23:53

2024-03-26T23:53

2024-03-26T23:53

в мире

молдавия

игорь гросу

майя санду

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КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Молдавский парламент внесет коррективы в законодательство после принятого конституционным судом решения отменить запрет участвовать в выборах представителям запрещенных партий, но не позволит "преступным группировкам" захватить избирательные процессы, заявил спикер законодательного собрания страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. "Мы скорректируем законодательство в соответствии с решением Конституционного суда, но не позволим преступным группировкам захватить избирательные процессы и подорвать демократию в Республике Молдова", - цитирует Гросу телеканал TV8. Во вторник конституционный суд Молдавии признал неконституционными изменения избирательного кодекса, ограничивающие участие в выборах, которые коснулись, в частности, депутатов от запрещенной в республике партии "Шор". Конституционный суд признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в местных выборах, которые прошли в республике осенью 2023 года. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.

https://ria.ru/20240326/dodon-1936056064.html

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в мире, молдавия, игорь гросу, майя санду