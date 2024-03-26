https://ria.ru/20240326/zaderzhanie-1935881587.html

Гражданина среднеазиатской республики задержали за посты о теракте

Гражданина среднеазиатской республики задержали за посты о теракте - РИА Новости, 26.03.2024

Гражданина среднеазиатской республики задержали за посты о теракте

В Санкт-Петербурге задержали гражданина одной из среднеазиатских республик, который публиковал в соцсетях одобрительные комментарии под новостями о теракте в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:57

2024-03-26T12:57

2024-03-26T13:19

теракт в "крокус сити холле"

россия

санкт-петербург

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935883185_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_530fa10c0ff851b2dcfc48628621f618.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали гражданина одной из среднеазиатских республик, который публиковал в соцсетях одобрительные комментарии под новостями о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "В Санкт-Петербурге задержан гражданин одной из среднеазиатских республик, публиковавший в социальных сетях одобрительные комментарии под новостями о террористическом акте в "Крокус сити холле", полагая, что его не найдут под псевдонимом в интернете. Однако, правоохранители оперативно установили личность пользователя социальной сети и задержали по месту жительства", - отметил собеседник агентства. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет). Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/prizyvy-1935873727.html

https://ria.ru/20240326/konashenok-1935790430.html

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

россия

санкт-петербург

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержанный за одобрительные комментарии в соцсетях о трагедии в "Крокусе" Гражданина одной из среднеазиатских республик, который публиковал в соцсетях одобрительные комментарии о трагедии в "Крокусе", задержали в Петербурге. Источник рассказал РИА Новости, что против мужчины могут возбудить дело о призывах к терроризму. Сам задержанный извинился и сказал, что такое больше не повторится. 2024-03-26T12:57 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, санкт-петербург, происшествия