https://ria.ru/20240326/yurist-1935802465.html

Сербский юрист назвал сходства конфликтов в Югославии и на Украине

Сербский юрист назвал сходства конфликтов в Югославии и на Украине - РИА Новости, 26.03.2024

Сербский юрист назвал сходства конфликтов в Югославии и на Украине

Конфликты в Югославии и на Украине имеют много общего, так как Запад использует в обоих случаях "проверенные методы работы", заявил РИА Новости известный... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T07:26

2024-03-26T07:26

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БЕЛГРАД, 26 мар - РИА Новости. Конфликты в Югославии и на Украине имеют много общего, так как Запад использует в обоих случаях "проверенные методы работы", заявил РИА Новости известный сербский юрист-международник Горан Петрониевич. В 1998 году Петрониевич был командирован из Белграда для работы судьей в Косово и Метохии, так как местные судьи под давлением боевиков массово покидали свои посты. В 2000 году входил в состав Окружного суда Белграда, рассматривавшего дело против руководителей НАТО. Начать конфликт, а потом выступить миротворцем "В 1998 году я уже знал, что будет происходить на этой территории. У нас было достаточно информации о том, что готовится развал Союзной республики Югославия (СРЮ), которая тогда состояла из Сербии и Черногории. Мы получали информацию, что Запад предпринимает действия в попытке развалить СРЮ. Так, конечно, и случилось", - вспоминает в интервью РИА Новости Петрониевич. Конфликт изначально подогревался странами Запада, утверждает он: те осуществляли как военную и материальную, так и дипломатическую поддержку боевиков. "В 1998 году начались террористические акты в Косово. Их устраивали этнические албанцы в Косово, которые обучались в Албании, в лагерях спецподготовки, и на Западе. В основном их этой террористической деятельности обучали инструкторы НАТО", - рассказал Петрониевич. По его словам, Запад ставил целью начать конфликт. "Стратегия развала бывшей Югославии, а затем и СРЮ заключалась в провоцировании мелких конфликтов или конфликтов слабой интенсивности. Фактически провоцирование своего рода гражданской войны. Это модель, известная всему миру. Ее мы сегодня наблюдаем в отношениях России и Украины… Мелкие конфликты перерастают в более серьезный, в котором Запад и НАТО играют роль спасителя. Запад приходит как тот, кто урегулирует ситуацию, приносит мир и демократию. Конечно, мы уже знаем, что это ничто иное как способ оккупации территории, так была оккупирована СРЮ", - описал юрист эти методы. НАТО и ее проискиУже в 1998 году западные дипломаты приезжали в Косово и Метохию якобы на переговоры с сербами и косоварами, а на самом деле, "чтобы приободрить, объединить, создать формирования, которые могут им послужить". При этом боевики-косовары уже тогда были "прокси" НАТО, которым страны Запада "помогали материально, вооружали, платили", утверждает юрист. "Много раз в ситуациях, когда мы приезжали на границу с Албанией, где в ходе операций наших служб безопасности были ликвидированы террористы, мы обнаруживали иностранных граждан без личных документов. По отличительным знакам, которые мы могли найти, например по татуировкам, мы могли установить - немцы, англичане, албанцы из Албании и так далее. Их униформа, оружие, все это указывало на серьезную поддержку со стороны НАТО", - вспоминает он. Интересно, что первоначально в западной прессе боевиков-косоваров часто представляли террористами, однако затем их образ сменился на "борцов за свободу" и повстанцев, вспоминает Петрониевич. "Это непоследовательный принцип, когда кто-то в одной ситуации может быть представлен террористом, а в другой - борцом за свободу. В зависимости от того, чьи интересы представляет. Если защищаешь интересы Запада, интересы неолиберального, глобалистского Запада, США, их политику – тогда ты борец за свободу. Тогда они будут тебе всесторонне помогать. А если ты против их интересов, то ты однозначно террорист. Несмотря на то, каковы цели твоей борьбы. Это можно видеть во всем мире, не только у нас. Везде, где они вызывали подобные конфликты", - рассказал адвокат. "То, что сейчас они устраивают России на Украине, с чем сталкиваются на Украине, это было у нас здесь в 1990-х годах. И у нас противником были не только албанцы, но НАТО. Так же, как сейчас Россия проводит СВО не против Украины, но против НАТО, которая действует через Украину. Так же было и у нас в Косово, полностью так", - утверждает он. Проверенные методы провокаций И в Косово, и на Украине страны Запада устраивают провокации и инсценировки по схожему сценарию, утверждает Петрониевич. "Под бомбами и ракетами НАТО погибло много албанцев. Лично знаю три или четыре таких случая, когда несколько сотен албанских жителей погибли при авиаударах НАТО. Они не берегли их. Каждый раз, когда албанцы не слушались и не имитировали свое изгнание сербами, оставались в своих селах, а не бежали, чего от них требовали их террористы и НАТО, чтобы изображать кризис - всех этих оставшихся албанцев сразу бомбили. По наши данным, от 250 до 300 жертв албанской национальности стали прямым жертвами авиаударов. Все это были простые жители, а эти жертвы списали на действия наших сил. Кто их не послушает – получает ракету, так же, как пленные "азовцы" (украинский националистический полк "Азов"*, признан террористическим и запрещен в РФ - ред.) в Еленовке, не послушались и не стали молчать, начали давать показания и в тот же момент получили HIMARS на свои головы. Это их проверенные методы работы", - рассказал он. В ночь на 29 июля 2022 года Минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела), начали давать показания. Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240326/yugoslaviya-1935795226.html

https://ria.ru/20240326/nato-1935799514.html

https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935697400.html

https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935567678.html

https://ria.ru/20240324/agressiya-1935475149.html

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