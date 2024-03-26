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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумской области - РИА Новости, 26.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумской области

Взрыв прогремел в Сумской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщило местное издание "Страна". РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T22:36

2024-03-26T22:36

2024-03-26T22:50

специальная военная операция на украине

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сумская область

вооруженные силы украины

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщило местное издание "Страна". "Сообщают о взрыве в Сумской области", — говорится в публикации.Воздушная тревога в Сумской области звучит с 21:18 мск. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.

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в мире, сумская область, вооруженные силы украины, дмитрий песков, россия