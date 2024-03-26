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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумской области - РИА Новости, 26.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 26.03.2024 (обновлено: 22:50 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/vzryv-1936051051.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумской области - РИА Новости, 26.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумской области
Взрыв прогремел в Сумской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщило местное издание "Страна". РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T22:36
2024-03-26T22:50
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщило местное издание "Страна". &quot;Сообщают о взрыве в Сумской области&quot;, — говорится в публикации.Воздушная тревога в Сумской области звучит с 21:18 мск. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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в мире, сумская область, вооруженные силы украины, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумской области

"Страна": взрыв прогремел в Сумской области на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщило местное издание "Страна".
«

"Сообщают о взрыве в Сумской области", — говорится в публикации.

Воздушная тревога в Сумской области звучит с 21:18 мск.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковРоссия
 
 
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