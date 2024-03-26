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В президенты США баллотируется американец с именем "буквально кто-то еще" - РИА Новости, 26.03.2024
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18:28 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/vybory-1936000260.html
В президенты США баллотируется американец с именем "буквально кто-то еще"
В президенты США баллотируется американец с именем "буквально кто-то еще" - РИА Новости, 26.03.2024
В президенты США баллотируется американец с именем "буквально кто-то еще"
Американец, недовольный кандидатами на выборах президента США 2024 года, сменил свое имя на "буквально кто-то ещё" и выдвинул свою кандидатуру, сообщает местный РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T18:28
2024-03-26T18:28
президентские выборы в сша
в мире
сша
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джо байден
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Американец, недовольный кандидатами на выборах президента США 2024 года, сменил свое имя на "буквально кто-то ещё" и выдвинул свою кандидатуру, сообщает местный телеканал WFAA. "Житель Северного Техаса сменил своё имя на "буквально кто-то ещё" и теперь баллотируется в президенты", - говорится в сообщении. Как отмечается, 35-летний мужчина был ранее известен как Дастин Эби и является ветераном армии США. Он подтвердил смену имени в своём аккаунте в социальной сети Х, показав своё новое водительское удостоверение. Также отмечается, что причиной смены имени является его недовольство кандидатами в президенты 2024 года - нынешним президентом США Джо Байденом и экс-президентом США Дональдом Трампом. Поэтому, чтобы выборы состоялись не только между Трампом и Байденом, он решил стать кандидатом, который будет отличаться от них, что будет заметно даже из его имени. "Люди голосуют за меньшее из зол, а не за того, в кого они на самом деле верят и кого поддерживают", - приводит мнение мужчины газета. Как сообщает телеканал, мужчине нужно собрать 113 151 подпись избирателей, которые ранее не голосовали в президентских праймериз ни от одной из партий в штате Техас, чтобы его новое имя было внесено в избирательные бюллетени. Отмечается, что он проводит кампанию по сбору подписей. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Основными кандидатами являются Дональд Трамп, признанный виновными в том, что он вместе со своими сыновьями и партнёрами десять лет завышал стоимость активов на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго, и Джо Байден - старейший президент США, которому исполнится 82 года на момент вступления в должность, если он выиграет выборы.
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html
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президентские выборы в сша, в мире, сша, техас, майами, джо байден, дональд трамп
Президентские выборы в США, В мире, США, Техас, Майами, Джо Байден, Дональд Трамп
В президенты США баллотируется американец с именем "буквально кто-то еще"

WFAA: американец взял имя "буквально кто-то еще" и выдвинулся в президенты США

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Американец, недовольный кандидатами на выборах президента США 2024 года, сменил свое имя на "буквально кто-то ещё" и выдвинул свою кандидатуру, сообщает местный телеканал WFAA.
"Житель Северного Техаса сменил своё имя на "буквально кто-то ещё" и теперь баллотируется в президенты", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, 35-летний мужчина был ранее известен как Дастин Эби и является ветераном армии США. Он подтвердил смену имени в своём аккаунте в социальной сети Х, показав своё новое водительское удостоверение.
Также отмечается, что причиной смены имени является его недовольство кандидатами в президенты 2024 года - нынешним президентом США Джо Байденом и экс-президентом США Дональдом Трампом. Поэтому, чтобы выборы состоялись не только между Трампом и Байденом, он решил стать кандидатом, который будет отличаться от них, что будет заметно даже из его имени.
"Люди голосуют за меньшее из зол, а не за того, в кого они на самом деле верят и кого поддерживают", - приводит мнение мужчины газета.
Как сообщает телеканал, мужчине нужно собрать 113 151 подпись избирателей, которые ранее не голосовали в президентских праймериз ни от одной из партий в штате Техас, чтобы его новое имя было внесено в избирательные бюллетени. Отмечается, что он проводит кампанию по сбору подписей.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Основными кандидатами являются Дональд Трамп, признанный виновными в том, что он вместе со своими сыновьями и партнёрами десять лет завышал стоимость активов на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго, и Джо Байден - старейший президент США, которому исполнится 82 года на момент вступления в должность, если он выиграет выборы.
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Президентские выборы в СШАВ миреСШАТехасМайамиДжо БайденДональд Трамп
 
 
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