https://ria.ru/20240326/volodin-1935887520.html
Володин предложил создать рабгруппу по анализу миграционной политики
Володин предложил создать рабгруппу по анализу миграционной политики - РИА Новости, 26.03.2024
Володин предложил создать рабгруппу по анализу миграционной политики
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения миграционной политики. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:19
2024-03-26T13:19
2024-03-26T14:32
вячеслав володин
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общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения миграционной политики."Нам необходимо проанализировать весь спектр законодательства, которое имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени, весь. Давайте мы создадим рабочую группу... в нее войдут представители всех политических фракций, а также руководители профильных комитетов ", - сказал Володин на пленарном заседании.Володин предложил возглавить рабочую группу вице-спикеру ГД Ирине Яровой, а также предложил войти туда главе комитета ГД по госстроительству Павлу Крашенинникову. В нее также войдут глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и комитета по делам СНГ Леонид Калашников.
https://ria.ru/20240326/migratsiya-1935902702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, общество, россия
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество, Россия
Володин предложил создать рабгруппу по анализу миграционной политики
Володин предложил создать рабочую группу по анализу миграционной политики
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения миграционной политики.
"Нам необходимо проанализировать весь спектр законодательства, которое имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени, весь. Давайте мы создадим рабочую группу... в нее войдут представители всех политических фракций, а также руководители профильных комитетов ", - сказал Володин на пленарном заседании.
Володин предложил возглавить рабочую группу вице-спикеру ГД Ирине Яровой, а также предложил войти туда главе комитета ГД по госстроительству Павлу Крашенинникову. В нее также войдут глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и комитета по делам СНГ Леонид Калашников.