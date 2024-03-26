Рейтинг@Mail.ru
Володин предложил создать рабгруппу по анализу миграционной политики - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 26.03.2024 (обновлено: 14:32 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/volodin-1935887520.html
Володин предложил создать рабгруппу по анализу миграционной политики
Володин предложил создать рабгруппу по анализу миграционной политики - РИА Новости, 26.03.2024
Володин предложил создать рабгруппу по анализу миграционной политики
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения миграционной политики. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:19
2024-03-26T14:32
вячеслав володин
госдума рф
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:43:2582:1495_1920x0_80_0_0_4e608a003ab1230570cd797c5730a4c1.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения миграционной политики."Нам необходимо проанализировать весь спектр законодательства, которое имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени, весь. Давайте мы создадим рабочую группу... в нее войдут представители всех политических фракций, а также руководители профильных комитетов ", - сказал Володин на пленарном заседании.Володин предложил возглавить рабочую группу вице-спикеру ГД Ирине Яровой, а также предложил войти туда главе комитета ГД по госстроительству Павлу Крашенинникову. В нее также войдут глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и комитета по делам СНГ Леонид Калашников.
https://ria.ru/20240326/migratsiya-1935902702.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_126:0:2475:1762_1920x0_80_0_0_f73e3aa2e81be2ecbce979bbe3e95e69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, госдума рф, общество, россия
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество, Россия
Володин предложил создать рабгруппу по анализу миграционной политики

Володин предложил создать рабочую группу по анализу миграционной политики

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения миграционной политики.
"Нам необходимо проанализировать весь спектр законодательства, которое имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени, весь. Давайте мы создадим рабочую группу... в нее войдут представители всех политических фракций, а также руководители профильных комитетов ", - сказал Володин на пленарном заседании.
Володин предложил возглавить рабочую группу вице-спикеру ГД Ирине Яровой, а также предложил войти туда главе комитета ГД по госстроительству Павлу Крашенинникову. В нее также войдут глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и комитета по делам СНГ Леонид Калашников.
Выступление Путина на коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры
Вчера, 13:56
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала