https://ria.ru/20240326/volodin-1935887520.html

Володин предложил создать рабгруппу по анализу миграционной политики

Володин предложил создать рабгруппу по анализу миграционной политики - РИА Новости, 26.03.2024

Володин предложил создать рабгруппу по анализу миграционной политики

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения миграционной политики. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:19

2024-03-26T13:19

2024-03-26T14:32

вячеслав володин

госдума рф

общество

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения миграционной политики."Нам необходимо проанализировать весь спектр законодательства, которое имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени, весь. Давайте мы создадим рабочую группу... в нее войдут представители всех политических фракций, а также руководители профильных комитетов ", - сказал Володин на пленарном заседании.Володин предложил возглавить рабочую группу вице-спикеру ГД Ирине Яровой, а также предложил войти туда главе комитета ГД по госстроительству Павлу Крашенинникову. В нее также войдут глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

https://ria.ru/20240326/migratsiya-1935902702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, госдума рф, общество, россия