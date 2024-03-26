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ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga - РИА Новости, 26.03.2024
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17:42 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/volga-1935981749.html
ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga
ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga - РИА Новости, 26.03.2024
ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga, следует из данных Роспатента. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:42
2024-03-26T17:42
экономика
авто
нижний новгород
россия
группа газ
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga, следует из данных Роспатента. Соответствующая заявка была подана 14 марта, следует из документа. Товарный знак регистрируется латиницей - Volga. Автозавод также подал заявку на регистрацию нового товарного знака - символа ГАЗа - оленя. Соответствующий документ был направлен в ведомство 13 марта, отмечается в документе. В интервью РИА Новости в конце года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подтвердил, что производство автомобилей "Волга" на заводе в Нижнем Новгороде начнётся в середине 2024 года. Сборка будет осуществляться в кооперации с новым технологическим партнёром, каким именно чиновник не раскрыл.
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экономика, авто, нижний новгород, россия, группа газ, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Нижний Новгород, Россия, Группа ГАЗ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga

Роспатент: ГАЗ подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВ одном из цехов Горьковского автомобильного завода "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде
В одном из цехов Горьковского автомобильного завода Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В одном из цехов Горьковского автомобильного завода "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga, следует из данных Роспатента.
Соответствующая заявка была подана 14 марта, следует из документа. Товарный знак регистрируется латиницей - Volga.
Автозавод также подал заявку на регистрацию нового товарного знака - символа ГАЗа - оленя. Соответствующий документ был направлен в ведомство 13 марта, отмечается в документе.
В интервью РИА Новости в конце года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подтвердил, что производство автомобилей "Волга" на заводе в Нижнем Новгороде начнётся в середине 2024 года. Сборка будет осуществляться в кооперации с новым технологическим партнёром, каким именно чиновник не раскрыл.
 
ЭкономикаАвтоНижний НовгородРоссияГруппа ГАЗФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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