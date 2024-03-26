https://ria.ru/20240326/volga-1935981749.html

ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga

ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga - РИА Новости, 26.03.2024

ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga, следует из данных Роспатента. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:42

2024-03-26T17:42

2024-03-26T17:42

экономика

авто

нижний новгород

россия

группа газ

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150600/80/1506008027_0:151:2577:1601_1920x0_80_0_0_57ac6e31e303c94659d068a3cc63e27d.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga, следует из данных Роспатента. Соответствующая заявка была подана 14 марта, следует из документа. Товарный знак регистрируется латиницей - Volga. Автозавод также подал заявку на регистрацию нового товарного знака - символа ГАЗа - оленя. Соответствующий документ был направлен в ведомство 13 марта, отмечается в документе. В интервью РИА Новости в конце года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подтвердил, что производство автомобилей "Волга" на заводе в Нижнем Новгороде начнётся в середине 2024 года. Сборка будет осуществляться в кооперации с новым технологическим партнёром, каким именно чиновник не раскрыл.

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, нижний новгород, россия, группа газ, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)