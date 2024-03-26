Рейтинг@Mail.ru
Дети из Дубны прислали десантнику на передовую видеоприветы - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/videoprivet-1935802322.html
Дети из Дубны прислали десантнику на передовую видеоприветы
Дети из Дубны прислали десантнику на передовую видеоприветы - РИА Новости, 26.03.2024
Дети из Дубны прислали десантнику на передовую видеоприветы
Дети из подмосковного города Дубна присылают российскому десантнику "дяде Саше", который находится на передовых позициях на запорожском направлении,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T07:20
2024-03-26T07:20
воздушно-десантные войска россии
дубна
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781282468_0:3:3204:1805_1920x0_80_0_0_7851f34c16a21337e867d6769238d136.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Дети из подмосковного города Дубна присылают российскому десантнику "дяде Саше", который находится на передовых позициях на запорожском направлении, видеоприветы с благодарностью, следует из видеопереписки, оказавшейся в распоряжении РИА Новости. Военнослужащий ВДВ России записал видео, в котором поблагодарил детей из Дубны за их внимание и рисунки, которые те передали в подразделение. В конце ролика он снял балаклаву со словами "я не боюсь показать свое лицо, потому что я на своей земле". Ответ "дяди Саши" настолько растрогал детей, что они записали ответное видео. "Когда я посмотрела ваше видео, я расплакалась. Вы - настоящий герой! Никто кроме вас!" - такое видео отправила на передовую школьница из Дубны. К ней присоединился еще один маленький житель города. Он также передал слова благодарности российскому десантнику. "Я тоже не боюсь показать свое лицо, потому что я - на своей земле. Когда я выросту, я тоже стану солдатом", - такое видео записал маленький житель Дубны для "дяди Саши" из ВДВ.
https://ria.ru/20240111/topory-1920656233.html
https://ria.ru/20240326/shagin-1935793394.html
дубна
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781282468_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_33815da675921f5f783ff7502fbd491a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воздушно-десантные войска россии, дубна, россия
Воздушно-десантные войска России, Дубна, Россия
Дети из Дубны прислали десантнику на передовую видеоприветы

Дети из Дубны шлют десантнику видеоприветы на передовую в Запорожскую область

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Дети из подмосковного города Дубна присылают российскому десантнику "дяде Саше", который находится на передовых позициях на запорожском направлении, видеоприветы с благодарностью, следует из видеопереписки, оказавшейся в распоряжении РИА Новости.
Военнослужащий ВДВ России записал видео, в котором поблагодарил детей из Дубны за их внимание и рисунки, которые те передали в подразделение. В конце ролика он снял балаклаву со словами "я не боюсь показать свое лицо, потому что я на своей земле". Ответ "дяди Саши" настолько растрогал детей, что они записали ответное видео.
Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Студенты из Бурятии изготовили походные топоры для нужд СВО
11 января, 08:39
"Когда я посмотрела ваше видео, я расплакалась. Вы - настоящий герой! Никто кроме вас!" - такое видео отправила на передовую школьница из Дубны.
К ней присоединился еще один маленький житель города. Он также передал слова благодарности российскому десантнику. "Я тоже не боюсь показать свое лицо, потому что я - на своей земле. Когда я выросту, я тоже стану солдатом", - такое видео записал маленький житель Дубны для "дяди Саши" из ВДВ.
Актер Антон Шагин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Актер Шагин пообещал закупить тепловизоры и дроны для бойцов в зоне СВО
03:34
 
Воздушно-десантные войска РоссииДубнаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала