https://ria.ru/20240326/videoprivet-1935802322.html
Дети из Дубны прислали десантнику на передовую видеоприветы
Дети из Дубны прислали десантнику на передовую видеоприветы - РИА Новости, 26.03.2024
Дети из Дубны прислали десантнику на передовую видеоприветы
Дети из подмосковного города Дубна присылают российскому десантнику "дяде Саше", который находится на передовых позициях на запорожском направлении,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T07:20
2024-03-26T07:20
2024-03-26T07:20
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Дети из подмосковного города Дубна присылают российскому десантнику "дяде Саше", который находится на передовых позициях на запорожском направлении, видеоприветы с благодарностью, следует из видеопереписки, оказавшейся в распоряжении РИА Новости. Военнослужащий ВДВ России записал видео, в котором поблагодарил детей из Дубны за их внимание и рисунки, которые те передали в подразделение. В конце ролика он снял балаклаву со словами "я не боюсь показать свое лицо, потому что я на своей земле". Ответ "дяди Саши" настолько растрогал детей, что они записали ответное видео. "Когда я посмотрела ваше видео, я расплакалась. Вы - настоящий герой! Никто кроме вас!" - такое видео отправила на передовую школьница из Дубны. К ней присоединился еще один маленький житель города. Он также передал слова благодарности российскому десантнику. "Я тоже не боюсь показать свое лицо, потому что я - на своей земле. Когда я выросту, я тоже стану солдатом", - такое видео записал маленький житель Дубны для "дяди Саши" из ВДВ.
https://ria.ru/20240111/topory-1920656233.html
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воздушно-десантные войска россии, дубна, россия
Воздушно-десантные войска России, Дубна, Россия
Дети из Дубны прислали десантнику на передовую видеоприветы
Дети из Дубны шлют десантнику видеоприветы на передовую в Запорожскую область