https://ria.ru/20240326/videoprivet-1935802322.html

Дети из Дубны прислали десантнику на передовую видеоприветы

Дети из Дубны прислали десантнику на передовую видеоприветы - РИА Новости, 26.03.2024

Дети из Дубны прислали десантнику на передовую видеоприветы

Дети из подмосковного города Дубна присылают российскому десантнику "дяде Саше", который находится на передовых позициях на запорожском направлении,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T07:20

2024-03-26T07:20

2024-03-26T07:20

воздушно-десантные войска россии

дубна

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Дети из подмосковного города Дубна присылают российскому десантнику "дяде Саше", который находится на передовых позициях на запорожском направлении, видеоприветы с благодарностью, следует из видеопереписки, оказавшейся в распоряжении РИА Новости. Военнослужащий ВДВ России записал видео, в котором поблагодарил детей из Дубны за их внимание и рисунки, которые те передали в подразделение. В конце ролика он снял балаклаву со словами "я не боюсь показать свое лицо, потому что я на своей земле". Ответ "дяди Саши" настолько растрогал детей, что они записали ответное видео. "Когда я посмотрела ваше видео, я расплакалась. Вы - настоящий герой! Никто кроме вас!" - такое видео отправила на передовую школьница из Дубны. К ней присоединился еще один маленький житель города. Он также передал слова благодарности российскому десантнику. "Я тоже не боюсь показать свое лицо, потому что я - на своей земле. Когда я выросту, я тоже стану солдатом", - такое видео записал маленький житель Дубны для "дяди Саши" из ВДВ.

https://ria.ru/20240111/topory-1920656233.html

https://ria.ru/20240326/shagin-1935793394.html

дубна

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воздушно-десантные войска россии, дубна, россия