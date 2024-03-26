Александра Урсуляк: "Людям хотелось бы уйти от реальности"

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Анастасия Силкина. В рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ 26 марта состоится премьера спектакля "Первая и вторая жизни Галины Ивановны" проекта "Голоса страны". Главную героиню играет Александра Урсуляк. О том, важно или нет внутреннее и внешнее сходство с персонажем, причинах популярности сказок и сериалов, а также о будущих премьерах актриса рассказала в интервью РИА Новости.— Александра, кого вы играете в цикле документальных моноспектаклей "Голоса страны"?— Галину Ивановну Яковлеву из города Нягани, ей 76. У нее интересная судьба: было два мужа, с которыми она прожила 26 и 25 лет, и так получилось, что оба оказались парализованными. Она ухаживала сначала за одним лежачим, потом за другим. В основе спектакля — ее размышления о жизни, воспоминания о мужьях. Отсюда название: "Первая и вторая жизни Галины Ивановны".Надеюсь познакомиться с ней лично, если Галина Ивановна прилетит к нам на показ.— Автор идеи проекта Константин Богомолов говорил, что актеры сами решали, подражать ли прототипу своего персонажа. Как было у вас?— Сначала я думала, что хочу максимального сходства. Затем режиссер Филипп Гуревич меня убедил, что интересно обозначить сходство намеком. Без специального грима, в нейтральной одежде, но голос и построение речи — как у Галины Ивановны. Очень важно, чтобы зритель задействовал воображение на спектакле.— Процитирую режиссера: "Героиня всю жизнь не давала себе возможность замедлиться на время или сказать "нет". Вы считаете важным делать какие-то жизненные остановки?— Все люди — разные, и у каждого свои обстоятельства, воспитание, приоритеты. Я не сравниваю Галину Ивановну и себя.Предложение участвовать в проекте было для меня неожиданностью, но как будто кто-то угадал, чего я хочу. Какое-то время назад я сформулировала для себя, что мне интересно заняться вербатимом (документальным театром. — Прим. ред.) и чтобы персонаж был максимально далеким от меня, не привязанным по возрасту, ситуации, может быть, даже полу. Галина Ивановна — как раз совершенно отличающийся от меня герой: у нее другое мышление, она находится в непохожей ситуации, у нее был иной выбор.— Еще один ваш возникший из реальной истории проект — фильм "Смотри на меня" Владимира Грамматикова, в основе которого — фрагмент его собственной биографии. Сложно ли играть женщину, чей прототип — мать режиссера?— Конечно, это дело ответственное. С другой стороны, когда зовет сын этой женщины, прекрасный режиссер, и заверяет, что у нас все получится, что он ждал только меня на эту роль, отбрасываешь всякую нерешительность.И потом, здесь тоже не было условия, что я должна быть на кого-то похожей. Сценаристом выступил Андрей Сергеевич Кончаловский и, как я понимаю, что-то добавил от себя. Владимир Александрович (Грамматиков. — Прим. ред.) согласился с тем, что все-таки жизнь — это одно, а сценарий — другое, и выбрал замысел автора.— Ждем вас в этом году и в сиквеле франшизы "Последний богатырь". Какое впечатление от съемок в "сказочном" проекте?— Я ужасно рада, что мои работы такие разные. Мне нравится менять атмосферу, жанры. "Последний богатырь" стал для меня невероятным шагом. Узнала много нового и о себе, и о съемочном процессе.— Как считаете, почему сказки все популярнее?— Думаю, людям хотелось бы уйти от реальности.— В апреле у вас запланированы концерты в столичном Доме актера. Это разовая история?— Эта история возникла достаточно естественным образом. Раньше я пела в мюзиклах "Ночь Кабирии", "Чикаго", сейчас — в "Кабаре". Импресарио из других городов часто спрашивали, есть ли у меня своя программа, с которой я могла бы приехать. Я разводила руками. И вот мой друг, продюсер Линар Шарипов, сказал: "Давай сделаем!"У меня давно был готов репертуар для такого концерта — песни, которые буквально преследуют меня всю жизнь: от "Это было недавно, это было давно" и "Все стало вокруг голубым и зеленым" до номеров из мюзиклов, эстрадных. Песни из прошлого, скажем так.— Остался ли какой-то незакрытый профессиональный гештальт — роль, режиссер или партнер, с которым хотелось бы поработать?— Я ни о чем не мечтаю, а надеюсь на лучшее, и оно со мной происходит. Из незакрытого: понимаю, что всегда неплохо двигалась и, если бы больше времени уделяла танцу, могла бы сделать что-то в этой сфере.
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Анастасия Силкина. В рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ 26 марта состоится премьера спектакля "Первая и вторая жизни Галины Ивановны" проекта "Голоса страны". Главную героиню играет Александра Урсуляк. О том, важно или нет внутреннее и внешнее сходство с персонажем, причинах популярности сказок и сериалов, а также о будущих премьерах актриса рассказала в интервью РИА Новости.
Актриса Александра Урсуляк, победившая в номинации "Лучшая женская роль в сериале" за роль мамы в сериале "Пингвины моей мамы", на ХХ церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" в 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм"
— Александра, кого вы играете в цикле документальных моноспектаклей "Голоса страны"?
— Галину Ивановну Яковлеву из города Нягани, ей 76. У нее интересная судьба: было два мужа, с которыми она прожила 26 и 25 лет, и так получилось, что оба оказались парализованными. Она ухаживала сначала за одним лежачим, потом за другим. В основе спектакля — ее размышления о жизни, воспоминания о мужьях. Отсюда название: "Первая и вторая жизни Галины Ивановны".
Надеюсь познакомиться с ней лично, если Галина Ивановна прилетит к нам на показ.
Галине Яковлевой 76 лет, она ветеран труда. До пенсии работала инженером по охране труда, после устроилась работать дворником, чтобы не скучать. Помимо этого, Галина Ивановна является волонтером движения "Человек театра" при Няганском театре юного зрителя.
Галине Яковлевой 76 лет, она ветеран труда. До пенсии работала инженером по охране труда, после устроилась работать дворником, чтобы не скучать. Помимо этого, Галина Ивановна является волонтером движения "Человек театра" при Няганском театре юного зрителя.
Галине Яковлевой 76 лет, она ветеран труда. До пенсии работала инженером по охране труда, после устроилась работать дворником, чтобы не скучать. Помимо этого, Галина Ивановна является волонтером движения "Человек театра" при Няганском театре юного зрителя.
— Автор идеи проекта Константин Богомолов говорил, что актеры сами решали, подражать ли прототипу своего персонажа. Как было у вас?
— Сначала я думала, что хочу максимального сходства. Затем режиссер Филипп Гуревич меня убедил, что интересно обозначить сходство намеком. Без специального грима, в нейтральной одежде, но голос и построение речи — как у Галины Ивановны. Очень важно, чтобы зритель задействовал воображение на спектакле.
Актриса Александра Урсуляк выступает на концерте "Рождение человека" в рамках закрытия фестиваля "Горький в Парке Горького"
— Процитирую режиссера: "Героиня всю жизнь не давала себе возможность замедлиться на время или сказать "нет". Вы считаете важным делать какие-то жизненные остановки?
— Все люди — разные, и у каждого свои обстоятельства, воспитание, приоритеты. Я не сравниваю Галину Ивановну и себя.
Предложение участвовать в проекте было для меня неожиданностью, но как будто кто-то угадал, чего я хочу. Какое-то время назад я сформулировала для себя, что мне интересно заняться вербатимом (документальным театром. — Прим. ред.) и чтобы персонаж был максимально далеким от меня, не привязанным по возрасту, ситуации, может быть, даже полу. Галина Ивановна — как раз совершенно отличающийся от меня герой: у нее другое мышление, она находится в непохожей ситуации, у нее был иной выбор.
— Еще один ваш возникший из реальной истории проект — фильм "Смотри на меня" Владимира Грамматикова, в основе которого — фрагмент его собственной биографии. Сложно ли играть женщину, чей прототип — мать режиссера?
— Конечно, это дело ответственное. С другой стороны, когда зовет сын этой женщины, прекрасный режиссер, и заверяет, что у нас все получится, что он ждал только меня на эту роль, отбрасываешь всякую нерешительность.
И потом, здесь тоже не было условия, что я должна быть на кого-то похожей. Сценаристом выступил Андрей Сергеевич Кончаловский и, как я понимаю, что-то добавил от себя. Владимир Александрович (Грамматиков. — Прим. ред.) согласился с тем, что все-таки жизнь — это одно, а сценарий — другое, и выбрал замысел автора.
— В апреле у вас запланированы концерты в столичном Доме актера. Это разовая история?
— Эта история возникла достаточно естественным образом. Раньше я пела в мюзиклах "Ночь Кабирии", "Чикаго", сейчас — в "Кабаре". Импресарио из других городов часто спрашивали, есть ли у меня своя программа, с которой я могла бы приехать. Я разводила руками. И вот мой друг, продюсер Линар Шарипов, сказал: "Давай сделаем!"
У меня давно был готов репертуар для такого концерта — песни, которые буквально преследуют меня всю жизнь: от "Это было недавно, это было давно" и "Все стало вокруг голубым и зеленым" до номеров из мюзиклов, эстрадных. Песни из прошлого, скажем так.
Лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска — 2023" в номинации "Оперетта-мюзикл / женская роль" актриса Александра Урсуляк, исполнительница роли Салли Боулз в мюзикле "Кабаре", поставленном в Театре наций
— Остался ли какой-то незакрытый профессиональный гештальт — роль, режиссер или партнер, с которым хотелось бы поработать?
— Я ни о чем не мечтаю, а надеюсь на лучшее, и оно со мной происходит. Из незакрытого: понимаю, что всегда неплохо двигалась и, если бы больше времени уделяла танцу, могла бы сделать что-то в этой сфере.
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