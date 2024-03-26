https://ria.ru/20240326/ursulyak-1935667969.html

Александра Урсуляк: "Людям хотелось бы уйти от реальности"

Александра Урсуляк: "Людям хотелось бы уйти от реальности" - РИА Новости, 26.03.2024

Александра Урсуляк: "Людям хотелось бы уйти от реальности"

В рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ 26 марта состоится премьера спектакля "Первая и вторая жизни Галины Ивановны" проекта "Голоса страны". Главную героиню РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:00

2024-03-26T08:00

2024-03-26T08:05

культура

интервью - культура

константин богомолов

владимир грамматиков

нягань

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Анастасия Силкина. В рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ 26 марта состоится премьера спектакля "Первая и вторая жизни Галины Ивановны" проекта "Голоса страны". Главную героиню играет Александра Урсуляк. О том, важно или нет внутреннее и внешнее сходство с персонажем, причинах популярности сказок и сериалов, а также о будущих премьерах актриса рассказала в интервью РИА Новости.— Александра, кого вы играете в цикле документальных моноспектаклей "Голоса страны"?— Галину Ивановну Яковлеву из города Нягани, ей 76. У нее интересная судьба: было два мужа, с которыми она прожила 26 и 25 лет, и так получилось, что оба оказались парализованными. Она ухаживала сначала за одним лежачим, потом за другим. В основе спектакля — ее размышления о жизни, воспоминания о мужьях. Отсюда название: "Первая и вторая жизни Галины Ивановны".Надеюсь познакомиться с ней лично, если Галина Ивановна прилетит к нам на показ.— Автор идеи проекта Константин Богомолов говорил, что актеры сами решали, подражать ли прототипу своего персонажа. Как было у вас?— Сначала я думала, что хочу максимального сходства. Затем режиссер Филипп Гуревич меня убедил, что интересно обозначить сходство намеком. Без специального грима, в нейтральной одежде, но голос и построение речи — как у Галины Ивановны. Очень важно, чтобы зритель задействовал воображение на спектакле.— Процитирую режиссера: "Героиня всю жизнь не давала себе возможность замедлиться на время или сказать "нет". Вы считаете важным делать какие-то жизненные остановки?— Все люди — разные, и у каждого свои обстоятельства, воспитание, приоритеты. Я не сравниваю Галину Ивановну и себя.Предложение участвовать в проекте было для меня неожиданностью, но как будто кто-то угадал, чего я хочу. Какое-то время назад я сформулировала для себя, что мне интересно заняться вербатимом (документальным театром. — Прим. ред.) и чтобы персонаж был максимально далеким от меня, не привязанным по возрасту, ситуации, может быть, даже полу. Галина Ивановна — как раз совершенно отличающийся от меня герой: у нее другое мышление, она находится в непохожей ситуации, у нее был иной выбор.— Еще один ваш возникший из реальной истории проект — фильм "Смотри на меня" Владимира Грамматикова, в основе которого — фрагмент его собственной биографии. Сложно ли играть женщину, чей прототип — мать режиссера?— Конечно, это дело ответственное. С другой стороны, когда зовет сын этой женщины, прекрасный режиссер, и заверяет, что у нас все получится, что он ждал только меня на эту роль, отбрасываешь всякую нерешительность.И потом, здесь тоже не было условия, что я должна быть на кого-то похожей. Сценаристом выступил Андрей Сергеевич Кончаловский и, как я понимаю, что-то добавил от себя. Владимир Александрович (Грамматиков. — Прим. ред.) согласился с тем, что все-таки жизнь — это одно, а сценарий — другое, и выбрал замысел автора.— Ждем вас в этом году и в сиквеле франшизы "Последний богатырь". Какое впечатление от съемок в "сказочном" проекте?— Я ужасно рада, что мои работы такие разные. Мне нравится менять атмосферу, жанры. "Последний богатырь" стал для меня невероятным шагом. Узнала много нового и о себе, и о съемочном процессе.— Как считаете, почему сказки все популярнее?— Думаю, людям хотелось бы уйти от реальности.— В апреле у вас запланированы концерты в столичном Доме актера. Это разовая история?— Эта история возникла достаточно естественным образом. Раньше я пела в мюзиклах "Ночь Кабирии", "Чикаго", сейчас — в "Кабаре". Импресарио из других городов часто спрашивали, есть ли у меня своя программа, с которой я могла бы приехать. Я разводила руками. И вот мой друг, продюсер Линар Шарипов, сказал: "Давай сделаем!"У меня давно был готов репертуар для такого концерта — песни, которые буквально преследуют меня всю жизнь: от "Это было недавно, это было давно" и "Все стало вокруг голубым и зеленым" до номеров из мюзиклов, эстрадных. Песни из прошлого, скажем так.— Остался ли какой-то незакрытый профессиональный гештальт — роль, режиссер или партнер, с которым хотелось бы поработать?— Я ни о чем не мечтаю, а надеюсь на лучшее, и оно со мной происходит. Из незакрытого: понимаю, что всегда неплохо двигалась и, если бы больше времени уделяла танцу, могла бы сделать что-то в этой сфере.

https://ria.ru/20240311/bogomolov-1931797995.html

нягань

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

интервью - культура, константин богомолов, владимир грамматиков , нягань