https://ria.ru/20240326/uran-1935918199.html

Лихачев отреагировал на слова США об отказе от российского урана

Лихачев отреагировал на слова США об отказе от российского урана - РИА Новости, 26.03.2024

Лихачев отреагировал на слова США об отказе от российского урана

Политический сигнал из Вашингтона о возможности отказа от российского урана расходится с практическими потребностями США, заявил генеральный директор... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:32

2024-03-26T14:32

2024-03-26T14:32

в мире

сша

вашингтон (штат)

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. Политический сигнал из Вашингтона о возможности отказа от российского урана расходится с практическими потребностями США, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Пока политический сигнал, который приходит из Вашингтона, он, мягко скажу, слегка расходится с практической деятельностью, которую реализуют американские компании", - сказал Лихачев в интервью телеканалу RT в рамках форума "Атомэкспо-2024".

https://ria.ru/20240326/uran-1935794898.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"