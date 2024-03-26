https://ria.ru/20240326/uran-1935918199.html
Лихачев отреагировал на слова США об отказе от российского урана
Лихачев отреагировал на слова США об отказе от российского урана - РИА Новости, 26.03.2024
Лихачев отреагировал на слова США об отказе от российского урана
Политический сигнал из Вашингтона о возможности отказа от российского урана расходится с практическими потребностями США, заявил генеральный директор... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:32
2024-03-26T14:32
2024-03-26T14:32
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алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. Политический сигнал из Вашингтона о возможности отказа от российского урана расходится с практическими потребностями США, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Пока политический сигнал, который приходит из Вашингтона, он, мягко скажу, слегка расходится с практической деятельностью, которую реализуют американские компании", - сказал Лихачев в интервью телеканалу RT в рамках форума "Атомэкспо-2024".
https://ria.ru/20240326/uran-1935794898.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, США, Вашингтон (штат), Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев отреагировал на слова США об отказе от российского урана
Лихачев: слова Вашингтона об отказе от российского урана расходятся с практикой