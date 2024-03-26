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Жители Львовской области боятся мобилизации, сообщил пленный - РИА Новости, 26.03.2024
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06:54 26.03.2024 (обновлено: 07:49 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935800692.html
Жители Львовской области боятся мобилизации, сообщил пленный
Жители Львовской области боятся мобилизации, сообщил пленный - РИА Новости, 26.03.2024
Жители Львовской области боятся мобилизации, сообщил пленный
Во Львовской области на западе Украины мужчины опасаются выходить на улицу из-за тотальной мобилизации, рассказал РИА Новости взятый в плен на Артемовском... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T06:54
2024-03-26T07:49
украина
львовская область
львов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Во Львовской области на западе Украины мужчины опасаются выходить на улицу из-за тотальной мобилизации, рассказал РИА Новости взятый в плен на Артемовском участке фронта военнослужащий ВСУ Андрей Панчишин.Ранее украинское издание "Главком" сообщало, что Сыховский районный суд Львова на западе Украины приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за отказ от мобилизации в ВСУ, мужчина объяснил свои мотивы нежеланием воевать с россиянами.&quot;Меня взяли на улице, привезли в военкомат и там уже все началось. Сказали идти проходить медкомиссию и подписывать контракт, чтобы идти служить&quot;, — рассказал Панчишин.Он пояснил, что проживал во Львовской области и ранее не был призван в украинскую армию, так как болен гепатитом С, однако в последний раз медкомиссия сочла его здоровым и годным к военной службе.&quot;Мобилизуют сейчас очень много людей, и людей не хватает. На улицу боятся выходить (мужчины — ред.), и многие не ходят даже на работу из-за того, что ловят. У людей нет денег на жизнь, … на работу нужно тоже идти, надо за что-то жить, за что-то еду покупать и тому подобное&quot;, — пояснил собеседник агентства.По его словам, многие из его знакомых, которые ранее были мобилизованы в ряды ВСУ с территории Львовской области, на данный момент уже вернулись с фронта инвалидами, и теперь не пригодны к военной службе."У меня очень много друзей, очень много знакомых мобилизованных и много из таких, кто уже вернулся с такими ранениями, которые непригодные для службы. Есть такие, что без рук, без ног", - рассказал Панчишин.По его словам, на Западной Украине люди уже устали от войны и не хотят воевать с Россией. "Сейчас люди хотят, чтобы уже война побыстрее закончилась, потому что уже все устали жить войной, и чтоб люди могли спокойно жить в своих домах и спокойно ходить на работу. Тот, кто радикально настроен, — мало таких людей. Просто все хотят мира", — пояснил пленный. Издание Ukrainian Military Pages 3 сентября сообщало, что министерство обороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих, согласно новому распорядку, по "спорным" статьям пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.
https://ria.ru/20240326/plennye-1935794618.html
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украина, львовская область, львов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Львовская область, Львов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Жители Львовской области боятся мобилизации, сообщил пленный

Украинский пленный: во Львовской области боятся выйти на улицу из-за мобилизации

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина возле бомбоубежища во Львове
Мужчина возле бомбоубежища во Львове - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина возле бомбоубежища во Львове. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Во Львовской области на западе Украины мужчины опасаются выходить на улицу из-за тотальной мобилизации, рассказал РИА Новости взятый в плен на Артемовском участке фронта военнослужащий ВСУ Андрей Панчишин.
Ранее украинское издание "Главком" сообщало, что Сыховский районный суд Львова на западе Украины приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за отказ от мобилизации в ВСУ, мужчина объяснил свои мотивы нежеланием воевать с россиянами.
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«

"Меня взяли на улице, привезли в военкомат и там уже все началось. Сказали идти проходить медкомиссию и подписывать контракт, чтобы идти служить", — рассказал Панчишин.

Он пояснил, что проживал во Львовской области и ранее не был призван в украинскую армию, так как болен гепатитом С, однако в последний раз медкомиссия сочла его здоровым и годным к военной службе.
«

"Мобилизуют сейчас очень много людей, и людей не хватает. На улицу боятся выходить (мужчины — ред.), и многие не ходят даже на работу из-за того, что ловят. У людей нет денег на жизнь, … на работу нужно тоже идти, надо за что-то жить, за что-то еду покупать и тому подобное", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, многие из его знакомых, которые ранее были мобилизованы в ряды ВСУ с территории Львовской области, на данный момент уже вернулись с фронта инвалидами, и теперь не пригодны к военной службе.
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"У меня очень много друзей, очень много знакомых мобилизованных и много из таких, кто уже вернулся с такими ранениями, которые непригодные для службы. Есть такие, что без рук, без ног", - рассказал Панчишин.
По его словам, на Западной Украине люди уже устали от войны и не хотят воевать с Россией. "Сейчас люди хотят, чтобы уже война побыстрее закончилась, потому что уже все устали жить войной, и чтоб люди могли спокойно жить в своих домах и спокойно ходить на работу. Тот, кто радикально настроен, — мало таких людей. Просто все хотят мира", — пояснил пленный.
Издание Ukrainian Military Pages 3 сентября сообщало, что министерство обороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих, согласно новому распорядку, по "спорным" статьям пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности.
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В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.
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