Жители Львовской области боятся мобилизации, сообщил пленный
Украинский пленный: во Львовской области боятся выйти на улицу из-за мобилизации
© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина возле бомбоубежища во Львове
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина возле бомбоубежища во Львове. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Во Львовской области на западе Украины мужчины опасаются выходить на улицу из-за тотальной мобилизации, рассказал РИА Новости взятый в плен на Артемовском участке фронта военнослужащий ВСУ Андрей Панчишин.
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"Меня взяли на улице, привезли в военкомат и там уже все началось. Сказали идти проходить медкомиссию и подписывать контракт, чтобы идти служить", — рассказал Панчишин.
Он пояснил, что проживал во Львовской области и ранее не был призван в украинскую армию, так как болен гепатитом С, однако в последний раз медкомиссия сочла его здоровым и годным к военной службе.
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"Мобилизуют сейчас очень много людей, и людей не хватает. На улицу боятся выходить (мужчины — ред.), и многие не ходят даже на работу из-за того, что ловят. У людей нет денег на жизнь, … на работу нужно тоже идти, надо за что-то жить, за что-то еду покупать и тому подобное", — пояснил собеседник агентства.
По его словам, многие из его знакомых, которые ранее были мобилизованы в ряды ВСУ с территории Львовской области, на данный момент уже вернулись с фронта инвалидами, и теперь не пригодны к военной службе.
"У меня очень много друзей, очень много знакомых мобилизованных и много из таких, кто уже вернулся с такими ранениями, которые непригодные для службы. Есть такие, что без рук, без ног", - рассказал Панчишин.
По его словам, на Западной Украине люди уже устали от войны и не хотят воевать с Россией. "Сейчас люди хотят, чтобы уже война побыстрее закончилась, потому что уже все устали жить войной, и чтоб люди могли спокойно жить в своих домах и спокойно ходить на работу. Тот, кто радикально настроен, — мало таких людей. Просто все хотят мира", — пояснил пленный.
Издание Ukrainian Military Pages 3 сентября сообщало, что министерство обороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих, согласно новому распорядку, по "спорным" статьям пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности.
У Украины нет денег на мобилизацию, заявили в Раде
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.