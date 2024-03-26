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Житель Новгородской области угрожал взорвать поселок за отключения света - РИА Новости, 26.03.2024
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20:50 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/ugroza-1936039901.html
Житель Новгородской области угрожал взорвать поселок за отключения света
Житель Новгородской области угрожал взорвать поселок за отключения света - РИА Новости, 26.03.2024
Житель Новгородской области угрожал взорвать поселок за отключения света
Валдайский районный суд ограничил свободу на восемь месяцев 63-летнему жителю, который в нетрезвом состоянии угрожал взорвать поселок Демянск, разозлившись на... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T20:50
2024-03-26T20:50
происшествия
новгородская область
демянский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Валдайский районный суд ограничил свободу на восемь месяцев 63-летнему жителю, который в нетрезвом состоянии угрожал взорвать поселок Демянск, разозлившись на постоянное отключение света, сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что вечером 2 декабря и утром 3 декабря 2023 года пьяный мужчина, находясь в деревне Подгорье Демянского района Новгородской области, из хулиганских побуждений, позвонил на номер "112" и сообщил, что готовится взорвать поселок Демянск. После чего полицейские дважды выезжали к нему домой и установили, что звонки ложные. Подсудимый вину признал. "Находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, испытывая чувство недовольства своей жизнью, а также раздражение на постоянные отключения света, желая обратить на себя внимание... он позвонил по номеру "112" и сообщил, что взорвет весь Демянск, хотя никого взрывать не собирался. На следующий день утром, со злости, что опять отключено электричество, он снова позвонил и высказал ложное намерение взорвать всех жителей", - говорится в сообщении. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на 8 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, новгородская область, демянский район
Происшествия, Новгородская область, Демянский район
Житель Новгородской области угрожал взорвать поселок за отключения света

Под Новгородом вынесли приговор мужчине, угрожавшему взрывом за отключения света

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Валдайский районный суд ограничил свободу на восемь месяцев 63-летнему жителю, который в нетрезвом состоянии угрожал взорвать поселок Демянск, разозлившись на постоянное отключение света, сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что вечером 2 декабря и утром 3 декабря 2023 года пьяный мужчина, находясь в деревне Подгорье Демянского района Новгородской области, из хулиганских побуждений, позвонил на номер "112" и сообщил, что готовится взорвать поселок Демянск. После чего полицейские дважды выезжали к нему домой и установили, что звонки ложные. Подсудимый вину признал.
«
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, испытывая чувство недовольства своей жизнью, а также раздражение на постоянные отключения света, желая обратить на себя внимание... он позвонил по номеру "112" и сообщил, что взорвет весь Демянск, хотя никого взрывать не собирался. На следующий день утром, со злости, что опять отключено электричество, он снова позвонил и высказал ложное намерение взорвать всех жителей", - говорится в сообщении.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на 8 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
Дежурная часть - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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