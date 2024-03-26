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ВС России ударили по общежитию МВД Украины и училищу ВСУ, сообщило подполье - РИА Новости, 26.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 26.03.2024 (обновлено: 18:02 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/udary-1935842942.html
ВС России ударили по общежитию МВД Украины и училищу ВСУ, сообщило подполье
ВС России ударили по общежитию МВД Украины и училищу ВСУ, сообщило подполье - РИА Новости, 26.03.2024
ВС России ударили по общежитию МВД Украины и училищу ВСУ, сообщило подполье
Российские военные вновь нанесли удары по объектам в Харькове, поразив второй раз за три дня базу штурмовой бригады Нацполиции, а также танковое училище ВСУ,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:18
2024-03-26T18:02
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
мвд украины
безопасность
сергей лебедев
россия
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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Российские военные вновь нанесли удары по объектам в Харькове, поразив второй раз за три дня базу штурмовой бригады Нацполиции, а также танковое училище ВСУ, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные коллег-харьковчан."Из Харькова сообщают, что один из прилетов этой ночью был опять в школу МВД "Бандурки" (Харьковский национальный университет внутренних дел. — Прим. ред.). Фиксировался сильный взрыв, большой столб черного дыма. После прилета — более десятка скорых, квартал оцеплен", — сказал собеседник агентства.В общежитии университета базируется штурмовая бригада "Лють" Национальной полиции Украины. Об ударе по этому объекту Лебедев сообщал также в минувшее воскресенье.Также координатор подполья добавил, что взрывы гремели в танковом училище. По его словам, было две волны ударов по Харькову: первая — с часу до двух ночи, вторая — в половине четвертого утра. Электричество в городе полностью выключили сразу после объявления воздушной тревоги.Минувшей ночью украинский телеканал "Общественное" сообщал о семи взрывах в Харькове.В последние дни российские военные активно наносят удары по военным и военно-промышленным объектам в Харькове, в том числе поражая подразделения ВСУ, задействованные в атаках на Белгородскую область.В минувшую пятницу подполье сообщало о том, что под российский удар по Харькову попали стратегический завод "Электротяжмаш", где находилась военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Подпольщики отмечали, что под удар могли попасть украинские офицеры, участвующие в операциях с попытками проникнуть в Белгородскую область, и группа иностранных наемников.
https://ria.ru/20240322/udar-1934979453.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934840152.html
https://ria.ru/20240321/obstrely-1934659137.html
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харьков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, мвд украины, безопасность, сергей лебедев, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, МВД Украины, Безопасность, Сергей Лебедев, Россия
ВС России ударили по общежитию МВД Украины и училищу ВСУ, сообщило подполье

Подполье: ВС России ударили по общежитию МВД Украины и училищу ВСУ в Харькове

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные в Харькове
Украинские пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные в Харькове . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Российские военные вновь нанесли удары по объектам в Харькове, поразив второй раз за три дня базу штурмовой бригады Нацполиции, а также танковое училище ВСУ, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные коллег-харьковчан.
"Из Харькова сообщают, что один из прилетов этой ночью был опять в школу МВД "Бандурки" (Харьковский национальный университет внутренних дел. — Прим. ред.). Фиксировался сильный взрыв, большой столб черного дыма. После прилета — более десятка скорых, квартал оцеплен", — сказал собеседник агентства.
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В общежитии университета базируется штурмовая бригада "Лють" Национальной полиции Украины. Об ударе по этому объекту Лебедев сообщал также в минувшее воскресенье.
Также координатор подполья добавил, что взрывы гремели в танковом училище. По его словам, было две волны ударов по Харькову: первая — с часу до двух ночи, вторая — в половине четвертого утра. Электричество в городе полностью выключили сразу после объявления воздушной тревоги.
Минувшей ночью украинский телеканал "Общественное" сообщал о семи взрывах в Харькове.
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В последние дни российские военные активно наносят удары по военным и военно-промышленным объектам в Харькове, в том числе поражая подразделения ВСУ, задействованные в атаках на Белгородскую область.
В минувшую пятницу подполье сообщало о том, что под российский удар по Харькову попали стратегический завод "Электротяжмаш", где находилась военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Подпольщики отмечали, что под удар могли попасть украинские офицеры, участвующие в операциях с попытками проникнуть в Белгородскую область, и группа иностранных наемников.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМВД УкраиныБезопасностьСергей ЛебедевРоссия
 
 
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