https://ria.ru/20240326/udary-1935842942.html

ВС России ударили по общежитию МВД Украины и училищу ВСУ, сообщило подполье

ВС России ударили по общежитию МВД Украины и училищу ВСУ, сообщило подполье - РИА Новости, 26.03.2024

ВС России ударили по общежитию МВД Украины и училищу ВСУ, сообщило подполье

Российские военные вновь нанесли удары по объектам в Харькове, поразив второй раз за три дня базу штурмовой бригады Нацполиции, а также танковое училище ВСУ,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:18

2024-03-26T11:18

2024-03-26T18:02

специальная военная операция на украине

харьков

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безопасность

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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Российские военные вновь нанесли удары по объектам в Харькове, поразив второй раз за три дня базу штурмовой бригады Нацполиции, а также танковое училище ВСУ, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные коллег-харьковчан."Из Харькова сообщают, что один из прилетов этой ночью был опять в школу МВД "Бандурки" (Харьковский национальный университет внутренних дел. — Прим. ред.). Фиксировался сильный взрыв, большой столб черного дыма. После прилета — более десятка скорых, квартал оцеплен", — сказал собеседник агентства.В общежитии университета базируется штурмовая бригада "Лють" Национальной полиции Украины. Об ударе по этому объекту Лебедев сообщал также в минувшее воскресенье.Также координатор подполья добавил, что взрывы гремели в танковом училище. По его словам, было две волны ударов по Харькову: первая — с часу до двух ночи, вторая — в половине четвертого утра. Электричество в городе полностью выключили сразу после объявления воздушной тревоги.Минувшей ночью украинский телеканал "Общественное" сообщал о семи взрывах в Харькове.В последние дни российские военные активно наносят удары по военным и военно-промышленным объектам в Харькове, в том числе поражая подразделения ВСУ, задействованные в атаках на Белгородскую область.В минувшую пятницу подполье сообщало о том, что под российский удар по Харькову попали стратегический завод "Электротяжмаш", где находилась военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Подпольщики отмечали, что под удар могли попасть украинские офицеры, участвующие в операциях с попытками проникнуть в Белгородскую область, и группа иностранных наемников.

https://ria.ru/20240322/udar-1934979453.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934840152.html

https://ria.ru/20240321/obstrely-1934659137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, мвд украины, безопасность, сергей лебедев, россия