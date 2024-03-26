ВС России ударили по общежитию МВД Украины и училищу ВСУ, сообщило подполье
Подполье: ВС России ударили по общежитию МВД Украины и училищу ВСУ в Харькове
© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные в Харькове . Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Российские военные вновь нанесли удары по объектам в Харькове, поразив второй раз за три дня базу штурмовой бригады Нацполиции, а также танковое училище ВСУ, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные коллег-харьковчан.
"Из Харькова сообщают, что один из прилетов этой ночью был опять в школу МВД "Бандурки" (Харьковский национальный университет внутренних дел. — Прим. ред.). Фиксировался сильный взрыв, большой столб черного дыма. После прилета — более десятка скорых, квартал оцеплен", — сказал собеседник агентства.
В общежитии университета базируется штурмовая бригада "Лють" Национальной полиции Украины. Об ударе по этому объекту Лебедев сообщал также в минувшее воскресенье.
Также координатор подполья добавил, что взрывы гремели в танковом училище. По его словам, было две волны ударов по Харькову: первая — с часу до двух ночи, вторая — в половине четвертого утра. Электричество в городе полностью выключили сразу после объявления воздушной тревоги.
Минувшей ночью украинский телеканал "Общественное" сообщал о семи взрывах в Харькове.
В последние дни российские военные активно наносят удары по военным и военно-промышленным объектам в Харькове, в том числе поражая подразделения ВСУ, задействованные в атаках на Белгородскую область.
В минувшую пятницу подполье сообщало о том, что под российский удар по Харькову попали стратегический завод "Электротяжмаш", где находилась военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Подпольщики отмечали, что под удар могли попасть украинские офицеры, участвующие в операциях с попытками проникнуть в Белгородскую область, и группа иностранных наемников.