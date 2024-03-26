https://ria.ru/20240326/udar-1936012440.html

В Киеве возмутились после удара России по стратегическим объектам Украины

В Киеве возмутились после удара России по стратегическим объектам Украины - РИА Новости, 26.03.2024

В Киеве возмутились после удара России по стратегическим объектам Украины

Украинская энергетическая компания ДТЭК выдала информацию о реальном ущербе после российских ударов по стратегическим объектам Киева, заявил полковник СБУ в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:10

2024-03-26T19:10

2024-03-26T19:52

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинская энергетическая компания ДТЭК выдала информацию о реальном ущербе после российских ударов по стратегическим объектам Киева, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Выбивают (россияне. — Прим. ред.) энергетику Украины. И тут им помогает наша ДТЭК — сказала, что 50 процентов уничтожено, сколько нужно денег и так далее", — возмутился он.Как отметил Стариков, российская армия методично ликвидирует энергетическую инфраструктуру Киева. Перед этим она значительно ослабила украинскую ПВО, чтобы эффективнее работать по стратегическим объектам, добавил эксперт.Как сообщили в Минобороны, 22 марта Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины. Впоследствии гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что верхняя часть здания Днепрогэс полностью уничтожена после обстрела, но угроза прорыва дамбы отсутствует. Позже он добавил, что для восстановления гидроэлектростанции до ее проектного состояния потребуются годы.

https://ria.ru/20240326/granitsa-1935951165.html

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в мире, киев, украина, россия, олег стариков, дтэк, служба безопасности украины