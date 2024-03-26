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В Киеве возмутились после удара России по стратегическим объектам Украины - РИА Новости, 26.03.2024
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19:10 26.03.2024 (обновлено: 19:52 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/udar-1936012440.html
В Киеве возмутились после удара России по стратегическим объектам Украины
В Киеве возмутились после удара России по стратегическим объектам Украины - РИА Новости, 26.03.2024
В Киеве возмутились после удара России по стратегическим объектам Украины
Украинская энергетическая компания ДТЭК выдала информацию о реальном ущербе после российских ударов по стратегическим объектам Киева, заявил полковник СБУ в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T19:10
2024-03-26T19:52
в мире
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украина
россия
олег стариков
дтэк
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинская энергетическая компания ДТЭК выдала информацию о реальном ущербе после российских ударов по стратегическим объектам Киева, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Выбивают (россияне. — Прим. ред.) энергетику Украины. И тут им помогает наша ДТЭК — сказала, что 50 процентов уничтожено, сколько нужно денег и так далее", — возмутился он.Как отметил Стариков, российская армия методично ликвидирует энергетическую инфраструктуру Киева. Перед этим она значительно ослабила украинскую ПВО, чтобы эффективнее работать по стратегическим объектам, добавил эксперт.Как сообщили в Минобороны, 22 марта Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины. Впоследствии гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что верхняя часть здания Днепрогэс полностью уничтожена после обстрела, но угроза прорыва дамбы отсутствует. Позже он добавил, что для восстановления гидроэлектростанции до ее проектного состояния потребуются годы.
https://ria.ru/20240326/granitsa-1935951165.html
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в мире, киев, украина, россия, олег стариков, дтэк, служба безопасности украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Олег Стариков, ДТЭК, Служба безопасности Украины
В Киеве возмутились после удара России по стратегическим объектам Украины

Экс-полковника СБУ возмутило, что ДТЭК раскрыла ущерб от ракетных ударов России

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБомбардировщик Су-24 ВКС России
Бомбардировщик Су-24 ВКС России - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Бомбардировщик Су-24 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинская энергетическая компания ДТЭК выдала информацию о реальном ущербе после российских ударов по стратегическим объектам Киева, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да, это так".
"Выбивают (россияне. — Прим. ред.) энергетику Украины. И тут им помогает наша ДТЭК — сказала, что 50 процентов уничтожено, сколько нужно денег и так далее", — возмутился он.
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Как сообщили в Минобороны, 22 марта Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины. Впоследствии гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что верхняя часть здания Днепрогэс полностью уничтожена после обстрела, но угроза прорыва дамбы отсутствует. Позже он добавил, что для восстановления гидроэлектростанции до ее проектного состояния потребуются годы.
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