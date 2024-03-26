https://ria.ru/20240326/udar-1935922565.html

"Все серьезно". В Киеве раскрыли, к чему привел удар России на Украине

"Все серьезно". В Киеве раскрыли, к чему привел удар России на Украине - РИА Новости, 26.03.2024

"Все серьезно". В Киеве раскрыли, к чему привел удар России на Украине

Российские удары по стратегическим объектам на Украине привели к серьезным последствиям для Киева, теперь властям придется искать средства для восстановления... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:44

2024-03-26T14:44

2024-03-26T14:44

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские удары по стратегическим объектам на Украине привели к серьезным последствиям для Киева, теперь властям придется искать средства для восстановления ключевых заводов, заявил политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Последствия для украинской энергетики достаточно серьезные. В условиях, когда Украина выискивает средства и для войны, и для экономики в целом, вывести из строя целый ряд предприятий <…> — значит заставить ее выискивать средства для того, чтобы латать экономические дыры", — сказал эксперт.По его словам, были повреждены не только энергогенерирующие объекты, но и важные заводы в Харькове.Как сообщили в Минобороны, 22 марта Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины. Впоследствии гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что верхняя часть здания Днепрогэс полностью уничтожена после обстрела, но угроза прорыва дамбы отсутствует. Позже он добавил, что для восстановления гидроэлектростанции до ее проектного состояния потребуются годы.

https://ria.ru/20240325/frantsiya-1935769068.html

https://ria.ru/20240325/vsu-1935780523.html

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