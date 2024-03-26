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Российских ученых не смогут исключить из проекта ИТЭР - РИА Новости, 26.03.2024
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Наука
 
10:29 26.03.2024 (обновлено: 10:47 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/uchenye-1935826262.html
Российских ученых не смогут исключить из проекта ИТЭР
Российских ученых не смогут исключить из проекта ИТЭР - РИА Новости, 26.03.2024
Российских ученых не смогут исключить из проекта ИТЭР
Российских ученых не могут исключить из проекта Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР), как это было в случае с Европейской... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:29
2024-03-26T10:47
наука
итэр
европейская организация ядерных исследований (церн)
мария захарова
россия
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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. Российских ученых не могут исключить из проекта Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР), как это было в случае с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН), такое не предусмотрено соглашением, сообщила РИА Новости менеджер по взаимодействию со стейкхолдерами ИТЭР Катия Раухансало.Ранее официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье заявил РИА Новости, что организация с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией."ЦЕРН - не ИТЭР. У ИТЭР есть 7 партнеров, входящих в соглашение, которое не предусматривает никаких условий для исключения партнеров. Мы продолжаем работать с Россией… Это не то, что предусмотрено в ИТЭР или вообще может произойти", - сказала Раухансало на полях "Атомэкспо", отвечая на соответствующий вопросОна добавила, что Россия является важным членом проекта, вносит огромный вклад в его развитие."Проект ИТЭР сильно нуждается в этом вкладе России… Россия активно поставляет всё (в том числе оборудование - ред.), что нужно для проекта сейчас, и собирается в будущем", - подчеркнула Раухансало.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
https://ria.ru/20240322/tsern-1934829801.html
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итэр, европейская организация ядерных исследований (церн), мария захарова, россия
Наука, ИТЭР, Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН), Мария Захарова, Россия
Российских ученых не смогут исключить из проекта ИТЭР

Российских ученых не смогут исключить из проекта ИТЭР, как это было с ЦЕРН

© Российское агентство ИТЭРРоссийская катушка полоидального поля PF1
Российская катушка полоидального поля PF1
© Российское агентство ИТЭР
Российская катушка полоидального поля PF1. Архивное фото
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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. Российских ученых не могут исключить из проекта Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР), как это было в случае с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН), такое не предусмотрено соглашением, сообщила РИА Новости менеджер по взаимодействию со стейкхолдерами ИТЭР Катия Раухансало.
Ранее официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье заявил РИА Новости, что организация с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией.
Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В ЦЕРН заявили, что продолжат сотрудничать с российскими учеными
22 марта, 03:04
"ЦЕРН - не ИТЭР. У ИТЭР есть 7 партнеров, входящих в соглашение, которое не предусматривает никаких условий для исключения партнеров. Мы продолжаем работать с Россией… Это не то, что предусмотрено в ИТЭР или вообще может произойти", - сказала Раухансало на полях "Атомэкспо", отвечая на соответствующий вопрос
Она добавила, что Россия является важным членом проекта, вносит огромный вклад в его развитие.
"Проект ИТЭР сильно нуждается в этом вкладе России… Россия активно поставляет всё (в том числе оборудование - ред.), что нужно для проекта сейчас, и собирается в будущем", - подчеркнула Раухансало.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Фальков сообщил об интересе зарубежных ученых к российским мегаустановкам
19 марта, 04:12
 
НаукаИТЭРЕвропейская организация ядерных исследований (ЦЕРН)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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