https://ria.ru/20240326/uchenye-1935826262.html

Российских ученых не смогут исключить из проекта ИТЭР

Российских ученых не смогут исключить из проекта ИТЭР - РИА Новости, 26.03.2024

Российских ученых не смогут исключить из проекта ИТЭР

Российских ученых не могут исключить из проекта Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР), как это было в случае с Европейской... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:29

2024-03-26T10:29

2024-03-26T10:47

наука

итэр

европейская организация ядерных исследований (церн)

мария захарова

россия

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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. Российских ученых не могут исключить из проекта Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР), как это было в случае с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН), такое не предусмотрено соглашением, сообщила РИА Новости менеджер по взаимодействию со стейкхолдерами ИТЭР Катия Раухансало.Ранее официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье заявил РИА Новости, что организация с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией."ЦЕРН - не ИТЭР. У ИТЭР есть 7 партнеров, входящих в соглашение, которое не предусматривает никаких условий для исключения партнеров. Мы продолжаем работать с Россией… Это не то, что предусмотрено в ИТЭР или вообще может произойти", - сказала Раухансало на полях "Атомэкспо", отвечая на соответствующий вопросОна добавила, что Россия является важным членом проекта, вносит огромный вклад в его развитие."Проект ИТЭР сильно нуждается в этом вкладе России… Россия активно поставляет всё (в том числе оборудование - ред.), что нужно для проекта сейчас, и собирается в будущем", - подчеркнула Раухансало.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.

https://ria.ru/20240322/tsern-1934829801.html

https://ria.ru/20240319/nauka-1934138386.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

итэр, европейская организация ядерных исследований (церн), мария захарова, россия