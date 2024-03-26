https://ria.ru/20240326/ubiystvo-1935948596.html
В Нижегородской области мужчина расчленил престарелого родственника
В Нижегородской области мужчина расчленил престарелого родственника - РИА Новости, 26.03.2024
В Нижегородской области мужчина расчленил престарелого родственника
Житель Нижегородской области, убивший 80-летнего родственника и расчленивший его тело, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:01
2024-03-26T16:01
2024-03-26T16:01
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Житель Нижегородской области, убивший 80-летнего родственника и расчленивший его тело, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 2 марта 2023 года в квартире дома, расположенного на улице Пирогова в Балахне, 56-летний обвиняемый в ходе ссоры толкнул своего 80-летнего дядю, который упал и ударился височной частью головы о металлический косяк двери и затылком об пол. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело дяди, разложил части по пакетам и спрятал в лесу. Через месяц фрагменты костных останков потерпевшего были обнаружены возле дороги в Ивановской области. "Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Вину обвиняемый признал частично. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20240130/sud-1924407798.html
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, балахна
Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Балахна
В Нижегородской области мужчина расчленил престарелого родственника
В Нижегородской области будут судить мужчину, убившего престарелого родственника