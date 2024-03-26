https://ria.ru/20240326/turtsiya-1935807737.html

Турции и России надо совместно бороться с террором, заявил эксперт

Турции и России надо совместно бороться с террором, заявил эксперт - РИА Новости, 26.03.2024

Турции и России надо совместно бороться с террором, заявил эксперт

Турции и России необходимо создать совместное подразделение для борьбы с террором, прямой обмен будет полезен в плане предотвращения терактов, заявил РИА... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:35

2024-03-26T08:35

2024-03-26T08:35

теракт в "крокус сити холле"

россия

турция

украина

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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АНКАРА, 26 мар - РИА Новости. Турции и России необходимо создать совместное подразделение для борьбы с террором, прямой обмен будет полезен в плане предотвращения терактов, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Один из задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" признался, что прилетел из Турции 4 марта. Также он рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Другой обвиняемый публиковал в феврале в Instagram (признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографии из Стамбула, выяснили РИА Новости. Обвиняемый в теракте Шамсидин Фаридуни, согласно информации из его соцсети, сделал восемь публикаций в один день - 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация "Аксарай, Стамбул". Среди опубликованных изображений есть и фото самого Фаридуни, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих. "Инциденты, подобные теракту в Москве, происходят и в Турции, международное сотрудничество в борьбе с терроризмом необходимо активизировать. С момента начала сирийской войны в Турцию через Сирию наблюдается приток беженцев и нелегальных мигрантов. По официальным данным, в Турции проживают более 5 миллионов сирийских беженцев. Известно, что, помимо сирийцев, существует большая мусульманская община - выходцев из стран Центральной Азии, особенно тех, кто расселен в стамбульском районе Фатих", - сказал собеседник агентства. По его словам, цели визита этих людей в Турцию не всегда известны. "Эти исследования, естественно, требуют времени и интенсивного труда. С другой стороны, из-за санкций, введенных против России, российские авиакомпании в основном используют аэропорт Стамбула, часть пассажиров остается в Стамбуле на короткие периоды времени. Поскольку турецкая стороны обычно не требует виз от иностранцев, силы безопасности и спецслужбы испытывают трудности с контролем посетителей", - добавил он. Аналитик считает, что Антитеррористический центр (АТЦ), созданный Россией и республиками Центральной Азии, имеет очень серьезную базу данных. "Турецким контртеррористическим подразделениям было бы полезно для обеих сторон создать подразделение, которое установит прямые связи с аналитическим информационным центром этого учреждения по борьбе с радикальными исламскими террористическими организациями. Прямой обмен информацией, особенно о людях радикальных взглядов, выходцев из Центральной Азии и Северного Кавказа, будет полезен в предотвращении террористических атак, которые могут произойти в двух странах", - резюмировал он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/terakt-1935485439.html

https://ria.ru/20240322/terakt-1935066022.html

https://ria.ru/20240323/terrorizm-1935344729.html

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турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, турция, украина, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире