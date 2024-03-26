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Корабли ТОФ провели учение по борьбе с пиратами в Аравийском море - РИА Новости, 26.03.2024
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03:37 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/tof-1935793522.html
Корабли ТОФ провели учение по борьбе с пиратами в Аравийском море
Корабли ТОФ провели учение по борьбе с пиратами в Аравийском море - РИА Новости, 26.03.2024
Корабли ТОФ провели учение по борьбе с пиратами в Аравийском море
Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота провели учение по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров в Аденском... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T03:37
2024-03-26T03:37
аденский залив
аравийское море
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота провели учение по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров в Аденском заливе Аравийского моря, сообщает ТОФ. "Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" во время перехода в Аденском заливе провел учение по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров (БЭК)", - говорится в сообщении флота. Отмечается, что в ходе учения экипажи кораблей отряда отработали алгоритм совместных действий по уничтожению нескольких БЭКов и БПЛА условного противника в условиях массированной атаки, способы ведения огня по секторам. Огонь велся по имитированным целям из крупнокалиберных пулеметов и зенитной артиллерийской установки АК-630. Все условные БЭКи и БПЛА были успешно поражены. По легенде учения по борьбе с пиратством, корабли получили сигнал бедствия от подвергшегося пиратскому нападению торгового судна и поспешили на помощь. Прибыв в район условного нападения, экипажи отработали действия по отражению нападения пиратов на торговое судно.
https://ria.ru/20240129/tof-1924049356.html
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аденский залив, аравийское море, безопасность, тихоокеанский флот вмф россии
Аденский залив, Аравийское море, Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабли ТОФ провели учение по борьбе с пиратами в Аравийском море

Корабли ТОФ провели в Аравийском море учение по борьбе с пиратством

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкГвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг" . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота провели учение по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров в Аденском заливе Аравийского моря, сообщает ТОФ.
"Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" во время перехода в Аденском заливе провел учение по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров (БЭК)", - говорится в сообщении флота.
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Отмечается, что в ходе учения экипажи кораблей отряда отработали алгоритм совместных действий по уничтожению нескольких БЭКов и БПЛА условного противника в условиях массированной атаки, способы ведения огня по секторам. Огонь велся по имитированным целям из крупнокалиберных пулеметов и зенитной артиллерийской установки АК-630. Все условные БЭКи и БПЛА были успешно поражены.
По легенде учения по борьбе с пиратством, корабли получили сигнал бедствия от подвергшегося пиратскому нападению торгового судна и поспешили на помощь. Прибыв в район условного нападения, экипажи отработали действия по отражению нападения пиратов на торговое судно.
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Аденский заливАравийское мореБезопасностьТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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