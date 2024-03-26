https://ria.ru/20240326/tof-1935793522.html

Корабли ТОФ провели учение по борьбе с пиратами в Аравийском море

Корабли ТОФ провели учение по борьбе с пиратами в Аравийском море - РИА Новости, 26.03.2024

Корабли ТОФ провели учение по борьбе с пиратами в Аравийском море

Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота провели учение по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров в Аденском... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T03:37

2024-03-26T03:37

2024-03-26T03:37

аденский залив

аравийское море

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота провели учение по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров в Аденском заливе Аравийского моря, сообщает ТОФ. "Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" во время перехода в Аденском заливе провел учение по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров (БЭК)", - говорится в сообщении флота. Отмечается, что в ходе учения экипажи кораблей отряда отработали алгоритм совместных действий по уничтожению нескольких БЭКов и БПЛА условного противника в условиях массированной атаки, способы ведения огня по секторам. Огонь велся по имитированным целям из крупнокалиберных пулеметов и зенитной артиллерийской установки АК-630. Все условные БЭКи и БПЛА были успешно поражены. По легенде учения по борьбе с пиратством, корабли получили сигнал бедствия от подвергшегося пиратскому нападению торгового судна и поспешили на помощь. Прибыв в район условного нападения, экипажи отработали действия по отражению нападения пиратов на торговое судно.

https://ria.ru/20240129/tof-1924049356.html

https://ria.ru/20231228/tof-1918611449.html

аденский залив

аравийское море

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аденский залив, аравийское море, безопасность, тихоокеанский флот вмф россии