https://ria.ru/20240326/terakty-1935955470.html
Жителям Белоруссии предлагают совершить теракт, сообщило МВД
Жителям Белоруссии предлагают совершить теракт, сообщило МВД - РИА Новости, 26.03.2024
Жителям Белоруссии предлагают совершить теракт, сообщило МВД
МВД Белоруссии сообщило в Telegram-канале, что белорусам в мессенджере Telegram стали поступать предложения совершить теракт. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:26
2024-03-26T16:26
2024-03-26T16:26
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МИНСК, 26 мар – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило в Telegram-канале, что белорусам в мессенджере Telegram стали поступать предложения совершить теракт. "Через Telegram белорусам начали поступать сообщения с предложениями совершать теракты: устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания. В первую очередь такие тексты приходят молодым людям и школьникам", - говорится в сообщении, опубликованном министерства. В МВД призвали незамедлительно сообщать в милицию о подобных фактах. "В обязательном порядке по каждому из них правоохранители проведут тщательную проверку", - говорится в сообщении. В ведомстве обратили внимание, что даже интернет-призывы к совершению терактов являются особо тяжкими преступлениями и сурово караются.
https://ria.ru/20240326/terakty-1935894974.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, мвд белоруссии
В мире, Белоруссия, МВД Белоруссии
Жителям Белоруссии предлагают совершить теракт, сообщило МВД
МВД: жителям Белоруссии через мессенджеры предлагают совершить теракты
МИНСК, 26 мар – РИА Новости.
МВД Белоруссии сообщило в Telegram-канале
, что белорусам в мессенджере Telegram стали поступать предложения совершить теракт.
"Через Telegram белорусам начали поступать сообщения с предложениями совершать теракты: устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания. В первую очередь такие тексты приходят молодым людям и школьникам", - говорится в сообщении, опубликованном министерства.
В МВД призвали незамедлительно сообщать в милицию о подобных фактах. "В обязательном порядке по каждому из них правоохранители проведут тщательную проверку", - говорится в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что даже интернет-призывы к совершению терактов являются особо тяжкими преступлениями и сурово караются.