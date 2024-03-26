https://ria.ru/20240326/terakty-1935955470.html

Жителям Белоруссии предлагают совершить теракт, сообщило МВД

Жителям Белоруссии предлагают совершить теракт, сообщило МВД - РИА Новости, 26.03.2024

Жителям Белоруссии предлагают совершить теракт, сообщило МВД

МВД Белоруссии сообщило в Telegram-канале, что белорусам в мессенджере Telegram стали поступать предложения совершить теракт. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:26

2024-03-26T16:26

2024-03-26T16:26

в мире

белоруссия

мвд белоруссии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/36363/98/363639826_0:23:2049:1175_1920x0_80_0_0_bc8fd82c27cfd769bb731b4f6783de27.jpg

МИНСК, 26 мар – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило в Telegram-канале, что белорусам в мессенджере Telegram стали поступать предложения совершить теракт. "Через Telegram белорусам начали поступать сообщения с предложениями совершать теракты: устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания. В первую очередь такие тексты приходят молодым людям и школьникам", - говорится в сообщении, опубликованном министерства. В МВД призвали незамедлительно сообщать в милицию о подобных фактах. "В обязательном порядке по каждому из них правоохранители проведут тщательную проверку", - говорится в сообщении. В ведомстве обратили внимание, что даже интернет-призывы к совершению терактов являются особо тяжкими преступлениями и сурово караются.

https://ria.ru/20240326/terakty-1935894974.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, мвд белоруссии