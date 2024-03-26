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Жителям Белоруссии предлагают совершить теракт, сообщило МВД - РИА Новости, 26.03.2024
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16:26 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/terakty-1935955470.html
Жителям Белоруссии предлагают совершить теракт, сообщило МВД
Жителям Белоруссии предлагают совершить теракт, сообщило МВД - РИА Новости, 26.03.2024
Жителям Белоруссии предлагают совершить теракт, сообщило МВД
МВД Белоруссии сообщило в Telegram-канале, что белорусам в мессенджере Telegram стали поступать предложения совершить теракт. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:26
2024-03-26T16:26
в мире
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МИНСК, 26 мар – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило в Telegram-канале, что белорусам в мессенджере Telegram стали поступать предложения совершить теракт. "Через Telegram белорусам начали поступать сообщения с предложениями совершать теракты: устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания. В первую очередь такие тексты приходят молодым людям и школьникам", - говорится в сообщении, опубликованном министерства. В МВД призвали незамедлительно сообщать в милицию о подобных фактах. "В обязательном порядке по каждому из них правоохранители проведут тщательную проверку", - говорится в сообщении. В ведомстве обратили внимание, что даже интернет-призывы к совершению терактов являются особо тяжкими преступлениями и сурово караются.
https://ria.ru/20240326/terakty-1935894974.html
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в мире, белоруссия, мвд белоруссии
В мире, Белоруссия, МВД Белоруссии
Жителям Белоруссии предлагают совершить теракт, сообщило МВД

МВД: жителям Белоруссии через мессенджеры предлагают совершить теракты

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 мар – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило в Telegram-канале, что белорусам в мессенджере Telegram стали поступать предложения совершить теракт.
"Через Telegram белорусам начали поступать сообщения с предложениями совершать теракты: устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания. В первую очередь такие тексты приходят молодым людям и школьникам", - говорится в сообщении, опубликованном министерства.
В МВД призвали незамедлительно сообщать в милицию о подобных фактах. "В обязательном порядке по каждому из них правоохранители проведут тщательную проверку", - говорится в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что даже интернет-призывы к совершению терактов являются особо тяжкими преступлениями и сурово караются.
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