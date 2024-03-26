https://ria.ru/20240326/terakty-1935891209.html
В Запорожской области задержали двух подозреваемых в совершении терактов
В Запорожской области задержали двух подозреваемых в совершении терактов - РИА Новости, 26.03.2024
В Запорожской области задержали двух подозреваемых в совершении терактов
Спецслужбы задержали двух жителей Запорожской области, подозреваемых в совершении серии терактов и планировавших новые диверсии по заданию украинских спецслужб, РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:31
2024-03-26T13:31
2024-03-26T13:31
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Спецслужбы задержали двух жителей Запорожской области, подозреваемых в совершении серии терактов и планировавших новые диверсии по заданию украинских спецслужб, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. "В марте 2023 года один из задержанных во время своего нахождения в городе Запорожье был завербован ГУР МО Украины и после прохождения обучения минно-взрывному делу, вернувшись на подконтрольную российскими войсками территорию, привлек своего отца для выполнения задания украинских спецслужб", - говорится в сообщении. С августа по декабрь подозреваемые совершили серию терактов на объектах военной инфраструктуры Минобороны, оборудовали 18 тайников с большим количеством мин, артиллерийских снарядов, взрывчатки и стрелкового оружия, сообщает управление. "В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 "Незаконный оборот оружия", ст. 275 "Государственная измена", ст. 275.1 "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", ч. 2 ст. 281 "Диверсия", ч. 2 ст. 282.1 "Прохождение обучения в целях осуществления диверсий" УК России. Им грозит наказание до пожизненного лишения свободы", - сообщает УФСБ.
https://ria.ru/20240326/boevik-1935848840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Запорожской области задержали двух подозреваемых в совершении терактов
ФСБ задержала двух жителей Запорожской области, подозреваемых в терактах
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Спецслужбы задержали двух жителей Запорожской области, подозреваемых в совершении серии терактов и планировавших новые диверсии по заданию украинских спецслужб, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
"В марте 2023 года один из задержанных во время своего нахождения в городе Запорожье
был завербован ГУР МО Украины
и после прохождения обучения минно-взрывному делу, вернувшись на подконтрольную российскими войсками территорию, привлек своего отца для выполнения задания украинских спецслужб", - говорится в сообщении.
С августа по декабрь подозреваемые совершили серию терактов на объектах военной инфраструктуры Минобороны, оборудовали 18 тайников с большим количеством мин, артиллерийских снарядов, взрывчатки и стрелкового оружия, сообщает управление.
"В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 "Незаконный оборот оружия", ст. 275 "Государственная измена", ст. 275.1 "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", ч. 2 ст. 281 "Диверсия", ч. 2 ст. 282.1 "Прохождение обучения в целях осуществления диверсий" УК России. Им грозит наказание до пожизненного лишения свободы", - сообщает УФСБ.