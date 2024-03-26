https://ria.ru/20240326/terakty-1935891209.html

В Запорожской области задержали двух подозреваемых в совершении терактов

В Запорожской области задержали двух подозреваемых в совершении терактов - РИА Новости, 26.03.2024

В Запорожской области задержали двух подозреваемых в совершении терактов

Спецслужбы задержали двух жителей Запорожской области, подозреваемых в совершении серии терактов и планировавших новые диверсии по заданию украинских спецслужб, РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:31

2024-03-26T13:31

2024-03-26T13:31

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Спецслужбы задержали двух жителей Запорожской области, подозреваемых в совершении серии терактов и планировавших новые диверсии по заданию украинских спецслужб, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. "В марте 2023 года один из задержанных во время своего нахождения в городе Запорожье был завербован ГУР МО Украины и после прохождения обучения минно-взрывному делу, вернувшись на подконтрольную российскими войсками территорию, привлек своего отца для выполнения задания украинских спецслужб", - говорится в сообщении. С августа по декабрь подозреваемые совершили серию терактов на объектах военной инфраструктуры Минобороны, оборудовали 18 тайников с большим количеством мин, артиллерийских снарядов, взрывчатки и стрелкового оружия, сообщает управление. "В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 "Незаконный оборот оружия", ст. 275 "Государственная измена", ст. 275.1 "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", ч. 2 ст. 281 "Диверсия", ч. 2 ст. 282.1 "Прохождение обучения в целях осуществления диверсий" УК России. Им грозит наказание до пожизненного лишения свободы", - сообщает УФСБ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)