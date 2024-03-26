https://ria.ru/20240326/terakt-1936038810.html

ООН не может проверить данные об украинском следе в теракте в "Крокусе"

ООН не может проверить данные об украинском следе в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

ООН не может проверить данные об украинском следе в теракте в "Крокусе"

ООН не может проверить или подтвердить информацию об украинском следе в теракте в "Крокус сити холл", заявил на брифинге заместитель официального представителя... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T20:43

2024-03-26T20:43

2024-03-26T20:43

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

александр бортников

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ООН, 26 мар - РИА Новости. ООН не может проверить или подтвердить информацию об украинском следе в теракте в "Крокус сити холл", заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фрахан Хак. "У нас нет информации, чтобы проверить или подтвердить это", - сказал Хак, в ответ на просьбу прокомментировать слова директора ФСБ Александра Бортникова. Ранее Бортников заявил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус сити холле" подтверждают украинский след, спецслужбы будут дорабатывать информацию. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/spisok-1936033273.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935940920.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

россия

украина

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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, александр бортников, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)