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ООН не может проверить данные об украинском следе в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:43 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/terakt-1936038810.html
ООН не может проверить данные об украинском следе в теракте в "Крокусе"
ООН не может проверить данные об украинском следе в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
ООН не может проверить данные об украинском следе в теракте в "Крокусе"
ООН не может проверить или подтвердить информацию об украинском следе в теракте в "Крокус сити холл", заявил на брифинге заместитель официального представителя... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T20:43
2024-03-26T20:43
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
александр бортников
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ООН, 26 мар - РИА Новости. ООН не может проверить или подтвердить информацию об украинском следе в теракте в "Крокус сити холл", заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фрахан Хак. "У нас нет информации, чтобы проверить или подтвердить это", - сказал Хак, в ответ на просьбу прокомментировать слова директора ФСБ Александра Бортникова. Ранее Бортников заявил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус сити холле" подтверждают украинский след, спецслужбы будут дорабатывать информацию. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/spisok-1936033273.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935940920.html
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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, александр бортников, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Александр Бортников, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ООН не может проверить данные об украинском следе в теракте в "Крокусе"

Хак: ООН не может проверить данные об украинском следе в теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
ООН, 26 мар - РИА Новости. ООН не может проверить или подтвердить информацию об украинском следе в теракте в "Крокус сити холл", заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фрахан Хак.
«
"У нас нет информации, чтобы проверить или подтвердить это", - сказал Хак, в ответ на просьбу прокомментировать слова директора ФСБ Александра Бортникова.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
МЧС опубликовало новый список погибших в "Крокусе"
Вчера, 20:07
Ранее Бортников заявил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус сити холле" подтверждают украинский след, спецслужбы будут дорабатывать информацию.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Ответ Бортникова на вопрос, стоят ли США, Британия и Украина за терактом в Крокусе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
ФСБ допустила, что за терактом в "Крокусе" стоят США и Великобритания
Вчера, 15:33
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Киевский халифат открыл массовый террор против России
25 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаВладимир ПутинМаргарита СимоньянАлександр БортниковСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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