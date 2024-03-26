https://ria.ru/20240326/terakt-1936038810.html
ООН не может проверить данные об украинском следе в теракте в "Крокусе"
ООН не может проверить данные об украинском следе в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
ООН не может проверить данные об украинском следе в теракте в "Крокусе"
ООН не может проверить или подтвердить информацию об украинском следе в теракте в "Крокус сити холл", заявил на брифинге заместитель официального представителя... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T20:43
2024-03-26T20:43
2024-03-26T20:43
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
александр бортников
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935951711_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_851f255bd66887a09293a6697e683fbe.jpg
ООН, 26 мар - РИА Новости. ООН не может проверить или подтвердить информацию об украинском следе в теракте в "Крокус сити холл", заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фрахан Хак. "У нас нет информации, чтобы проверить или подтвердить это", - сказал Хак, в ответ на просьбу прокомментировать слова директора ФСБ Александра Бортникова. Ранее Бортников заявил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус сити холле" подтверждают украинский след, спецслужбы будут дорабатывать информацию. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/spisok-1936033273.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935940920.html
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935951711_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a2d349296d09df0ad2aecbba7ffde3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, александр бортников, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Александр Бортников, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ООН не может проверить данные об украинском следе в теракте в "Крокусе"
Хак: ООН не может проверить данные об украинском следе в теракте в "Крокусе"