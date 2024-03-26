https://ria.ru/20240326/terakt-1936031193.html

После теракта некоторые дети остались сиротами, заявила Львова-Белова

После теракта некоторые дети остались сиротами, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 26.03.2024

После теракта некоторые дети остались сиротами, заявила Львова-Белова

Некоторые дети в результате теракта в "Крокус Сити Холле" стали круглыми сиротами, необходимом максимально быстро установить над ними опеку, чтобы они не попали РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T20:02

2024-03-26T20:02

2024-03-26T20:02

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

мария львова-белова

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935951711_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_851f255bd66887a09293a6697e683fbe.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Некоторые дети в результате теракта в "Крокус Сити Холле" стали круглыми сиротами, необходимом максимально быстро установить над ними опеку, чтобы они не попали в социальные учреждения, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Одной из важных проблем, которые мы решаем, является сиротство детей. Потому что у нас есть дети, которые остались круглыми сиротами после теракта… Наша задача сейчас максимально быстро установить опеку, найти тех, кому мы можем передать", - сказала Львова-Белова журналистам в ходе посещения Детской городской клинической больницы им. Башляевой, где на лечении находятся двое подростков, пострадавших в теракте. Она отметила, что дети передаются близким родственникам: сестрам, бабушкам, тетям. "Чтобы дети не попадали в социальные учреждения, а находились в этот непростой период со своими близкими людьми", - добавила Львова-Белова. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/podrostki-1936006480.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935954244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, мария львова-белова, крокус сити холл