https://ria.ru/20240326/terakt-1935948282.html

У ФСБ была информация о подготовке теракта в дни выборов, заявил Бортников

У ФСБ была информация о подготовке теракта в дни выборов, заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024

У ФСБ была информация о подготовке теракта в дни выборов, заявил Бортников

Российские спецслужбы имели информацию о том, что в РФ планировался теракт в ходе или в преддверии выборов, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:00

2024-03-26T16:00

2024-03-26T16:00

теракт в "крокус сити холле"

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

александр бортников

крокус сити холл

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские спецслужбы имели информацию о том, что в РФ планировался теракт в ходе или в преддверии выборов, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников. "Такая информация была, это было в начале марта", - ответил Бортников на вопрос о том, правда ли, что была информация о планируемом теракте во время или в преддверии выборов. "Но то, что произошло, к сожалению большому, это уже последующее", - отметил Бортников. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, александр бортников, крокус сити холл