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У ФСБ была информация о подготовке теракта в дни выборов, заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:00 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/terakt-1935948282.html
У ФСБ была информация о подготовке теракта в дни выборов, заявил Бортников
У ФСБ была информация о подготовке теракта в дни выборов, заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024
У ФСБ была информация о подготовке теракта в дни выборов, заявил Бортников
Российские спецслужбы имели информацию о том, что в РФ планировался теракт в ходе или в преддверии выборов, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:00
2024-03-26T16:00
теракт в "крокус сити холле"
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
александр бортников
крокус сити холл
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские спецслужбы имели информацию о том, что в РФ планировался теракт в ходе или в преддверии выборов, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников. "Такая информация была, это было в начале марта", - ответил Бортников на вопрос о том, правда ли, что была информация о планируемом теракте во время или в преддверии выборов. "Но то, что произошло, к сожалению большому, это уже последующее", - отметил Бортников. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, александр бортников, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Александр Бортников, Крокус Сити Холл
У ФСБ была информация о подготовке теракта в дни выборов, заявил Бортников

Бортников: у ФСБ была информация о подготовке теракта до или во время выборов

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские спецслужбы имели информацию о том, что в РФ планировался теракт в ходе или в преддверии выборов, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников.
"Такая информация была, это было в начале марта", - ответил Бортников на вопрос о том, правда ли, что была информация о планируемом теракте во время или в преддверии выборов. "Но то, что произошло, к сожалению большому, это уже последующее", - отметил Бортников.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
Вчера, 08:00
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
23 марта, 12:37
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
25 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"БезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияАлександр БортниковКрокус Сити Холл
 
 
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