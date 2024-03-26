https://ria.ru/20240326/terakt-1935942551.html

За террористами, атаковавшими "Крокус", стоят США и ЕС, заявил Володин

За террористами, атаковавшими "Крокус", стоят США и ЕС, заявил Володин - РИА Новости, 26.03.2024

За террористами, атаковавшими "Крокус", стоят США и ЕС, заявил Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за террористической атакой на "Крокус" стоят Украина, США и Евросоюз, которые хотят расколоть общество в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:38

2024-03-26T15:38

2024-03-26T15:39

теракт в "крокус сити холле"

украина

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госдума рф

крокус

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за террористической атакой на "Крокус" стоят Украина, США и Евросоюз, которые хотят расколоть общество в России. "У нас огромная консолидация сегодня в обществе… Мы должны сделать все для того, чтобы консолидация была еще крепче. Потому что террористы и те, кто за ними стоят, это кровавый режим Украины, Вашингтон, Брюссель надеются, что через такие террористические атаки они смогут расколоть наше общество, посеять рознь, вражду на межнациональной в том числе основе. Поэтому, коллеги, нам надо сделать все, чтобы не допустить, чтобы они достигли цели. Нам надо сделать все для того, чтобы мы с вами стали еще сильнее", - сообщил Володин. По его словам, от этого очень многое зависит в наши дни. "Наши ребята в окопах, на передовой воюют, но важно, чтобы тыл был монолитен. Важно, чтобы здесь была поддержка. И поэтому давайте ответственно отнесемся, проанализируем все проблемы, которые обнажились, обсудим вместе с правительством, нашими коллегами из Совета Федерации, вместе с регионами выработаем решение", - отметил Володин.

https://ria.ru/20240326/interpol-1935910767.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

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украина, сша, россия, вячеслав володин, госдума рф, крокус, совет федерации рф