Рейтинг@Mail.ru
За террористами, атаковавшими "Крокус", стоят США и ЕС, заявил Володин - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:38 26.03.2024 (обновлено: 15:39 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/terakt-1935942551.html
За террористами, атаковавшими "Крокус", стоят США и ЕС, заявил Володин
За террористами, атаковавшими "Крокус", стоят США и ЕС, заявил Володин - РИА Новости, 26.03.2024
За террористами, атаковавшими "Крокус", стоят США и ЕС, заявил Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за террористической атакой на "Крокус" стоят Украина, США и Евросоюз, которые хотят расколоть общество в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:38
2024-03-26T15:39
теракт в "крокус сити холле"
украина
сша
россия
вячеслав володин
госдума рф
крокус
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935906504_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2e40a706a34cc4adb17b1aec78965f84.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за террористической атакой на "Крокус" стоят Украина, США и Евросоюз, которые хотят расколоть общество в России. "У нас огромная консолидация сегодня в обществе… Мы должны сделать все для того, чтобы консолидация была еще крепче. Потому что террористы и те, кто за ними стоят, это кровавый режим Украины, Вашингтон, Брюссель надеются, что через такие террористические атаки они смогут расколоть наше общество, посеять рознь, вражду на межнациональной в том числе основе. Поэтому, коллеги, нам надо сделать все, чтобы не допустить, чтобы они достигли цели. Нам надо сделать все для того, чтобы мы с вами стали еще сильнее", - сообщил Володин. По его словам, от этого очень многое зависит в наши дни. "Наши ребята в окопах, на передовой воюют, но важно, чтобы тыл был монолитен. Важно, чтобы здесь была поддержка. И поэтому давайте ответственно отнесемся, проанализируем все проблемы, которые обнажились, обсудим вместе с правительством, нашими коллегами из Совета Федерации, вместе с регионами выработаем решение", - отметил Володин.
https://ria.ru/20240326/interpol-1935910767.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935906504_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_81ee3b3e1d952bb8771fb15adf1737b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, вячеслав володин, госдума рф, крокус, совет федерации рф
Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, США, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Крокус, Совет Федерации РФ
За террористами, атаковавшими "Крокус", стоят США и ЕС, заявил Володин

Володин: за террористической атакой на "Крокус" стоят Украина, США и Евросоюз

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за террористической атакой на "Крокус" стоят Украина, США и Евросоюз, которые хотят расколоть общество в России.
«
"У нас огромная консолидация сегодня в обществе… Мы должны сделать все для того, чтобы консолидация была еще крепче. Потому что террористы и те, кто за ними стоят, это кровавый режим Украины, Вашингтон, Брюссель надеются, что через такие террористические атаки они смогут расколоть наше общество, посеять рознь, вражду на межнациональной в том числе основе. Поэтому, коллеги, нам надо сделать все, чтобы не допустить, чтобы они достигли цели. Нам надо сделать все для того, чтобы мы с вами стали еще сильнее", - сообщил Володин.
Сотрудник полиции и автомобиль следственного комитета РФ у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Лавров отреагировал на готовность Интерпола помочь со следствием по теракту
Вчера, 14:13
По его словам, от этого очень многое зависит в наши дни.
«
"Наши ребята в окопах, на передовой воюют, но важно, чтобы тыл был монолитен. Важно, чтобы здесь была поддержка. И поэтому давайте ответственно отнесемся, проанализируем все проблемы, которые обнажились, обсудим вместе с правительством, нашими коллегами из Совета Федерации, вместе с регионами выработаем решение", - отметил Володин.
Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"
23 марта, 13:23
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"УкраинаСШАРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФКрокусСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала