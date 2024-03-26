https://ria.ru/20240326/terakt-1935926350.html

Бортников рассказал, зачем западным спецслужбам и Украине нужен был теракт

Бортников рассказал, зачем западным спецслужбам и Украине нужен был теракт - РИА Новости, 26.03.2024

Бортников рассказал, зачем западным спецслужбам и Украине нужен был теракт

Теракт в "Крокус сити холле" нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в российском обществе, заявил журналистам глава... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:56

2024-03-26T14:56

2024-03-26T15:49

теракт в "крокус сити холле"

украина

россия

крокус

александр бортников

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в российском обществе, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников."Раскачать ситуацию, создать панику в обществе", - ответил Бортников на вопрос о том, в чем интерес Запада и Украины в теракте."Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы исламисты, так естественно способствовали западные спецслужбы, сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение", - добавил Бортников.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/interpol-1935910767.html

https://ria.ru/20240325/ssha-1935742351.html

украина

россия

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украина, россия, крокус, александр бортников, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)