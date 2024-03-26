https://ria.ru/20240326/terakt-1935925756.html

Террористы "делали ноги", намеревались уйти живыми, заявил Бортников

Террористы "делали ноги", намеревались уйти живыми, заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024

Террористы "делали ноги", намеревались уйти живыми, заявил Бортников

Исполнители теракта в "Крокус сити холле" "делали ноги", пытаясь уйти живыми, заявил директор ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:53

2024-03-26T14:53

2024-03-26T15:06

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

россия

украина

павел зарубин

александр бортников

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935382361_0:393:2142:1598_1920x0_80_0_0_49bb4f9a5a967f5db7203503d4c1a066.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус сити холле" "делали ноги", пытаясь уйти живыми, заявил директор ФСБ Александр Бортников."Раз они, извините, делали ноги, значит, они все-таки намеревались уйти", - сказал Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935633922.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, происшествия, россия, украина, павел зарубин, александр бортников, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)