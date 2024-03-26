Террористы "делали ноги", намеревались уйти живыми, заявил Бортников
Бортников: исполнители теракта "делали ноги", намеревались уйти живыми
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус сити холле" "делали ноги", пытаясь уйти живыми, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
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"Раз они, извините, делали ноги, значит, они все-таки намеревались уйти", - сказал Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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