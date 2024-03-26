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Террористов из "Крокуса" ждали на той стороне, заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:49 26.03.2024 (обновлено: 15:09 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/terakt-1935924845.html
Террористов из "Крокуса" ждали на той стороне, заявил Бортников
Террористов из "Крокуса" ждали на той стороне, заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024
Террористов из "Крокуса" ждали на той стороне, заявил Бортников
Бандиты, совершив теракт в "Крокус Сити Холле", намеревались уйти на территорию Украины, их там ждали и хотели встретить "как героев", заявил директор ФСБ... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:49
2024-03-26T15:09
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
украина
александр бортников
павел зарубин
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бандиты, совершив теракт в "Крокус Сити Холле", намеревались уйти на территорию Украины, их там ждали и хотели встретить "как героев", заявил директор ФСБ Александр Бортников."Бандиты намеревались уйти за границу именно на территорию Украины. По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали… Я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев", - сказал Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20240326/terakt-1935925756.html
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происшествия, украина, александр бортников, павел зарубин, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Украина, Александр Бортников, Павел Зарубин, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Террористов из "Крокуса" ждали на той стороне, заявил Бортников

Бортников: террористов из "Крокуса" на той стороне хотели встретить как героев

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бандиты, совершив теракт в "Крокус Сити Холле", намеревались уйти на территорию Украины, их там ждали и хотели встретить "как героев", заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"Бандиты намеревались уйти за границу именно на территорию Украины. По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали… Я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев", - сказал Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Террористы "делали ноги", намеревались уйти живыми, заявил Бортников
Вчера, 14:53
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияУкраинаАлександр БортниковПавел ЗарубинКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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