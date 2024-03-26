https://ria.ru/20240326/terakt-1935924845.html
Террористов из "Крокуса" ждали на той стороне, заявил Бортников
Террористов из "Крокуса" ждали на той стороне, заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024
Террористов из "Крокуса" ждали на той стороне, заявил Бортников
Бандиты, совершив теракт в "Крокус Сити Холле", намеревались уйти на территорию Украины, их там ждали и хотели встретить "как героев", заявил директор ФСБ... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:49
2024-03-26T14:49
2024-03-26T15:09
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
украина
александр бортников
павел зарубин
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бандиты, совершив теракт в "Крокус Сити Холле", намеревались уйти на территорию Украины, их там ждали и хотели встретить "как героев", заявил директор ФСБ Александр Бортников."Бандиты намеревались уйти за границу именно на территорию Украины. По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали… Я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев", - сказал Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20240326/terakt-1935925756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, александр бортников, павел зарубин, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Украина, Александр Бортников, Павел Зарубин, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Террористов из "Крокуса" ждали на той стороне, заявил Бортников
Бортников: террористов из "Крокуса" на той стороне хотели встретить как героев