https://ria.ru/20240326/terakt-1935924845.html

Террористов из "Крокуса" ждали на той стороне, заявил Бортников

Террористов из "Крокуса" ждали на той стороне, заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024

Террористов из "Крокуса" ждали на той стороне, заявил Бортников

Бандиты, совершив теракт в "Крокус Сити Холле", намеревались уйти на территорию Украины, их там ждали и хотели встретить "как героев", заявил директор ФСБ... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:49

2024-03-26T14:49

2024-03-26T15:09

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

украина

александр бортников

павел зарубин

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бандиты, совершив теракт в "Крокус Сити Холле", намеревались уйти на территорию Украины, их там ждали и хотели встретить "как героев", заявил директор ФСБ Александр Бортников."Бандиты намеревались уйти за границу именно на территорию Украины. По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали… Я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев", - сказал Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20240326/terakt-1935925756.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, александр бортников, павел зарубин, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)