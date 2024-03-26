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Завалы "Крокуса" после теракта разбирают практически вручную - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
06:42 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/terakt-1935800301.html
Завалы "Крокуса" после теракта разбирают практически вручную
Завалы "Крокуса" после теракта разбирают практически вручную - РИА Новости, 26.03.2024
Завалы "Крокуса" после теракта разбирают практически вручную
Завалы в подмосковном "Крокус сити холле" после теракта разбирают практически вручную, работая почти в три смены, об этом РИА Новости рассказал один из... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T06:42
2024-03-26T06:42
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
происшествия
владимир путин
андрей воробьев
маргарита симоньян
крокус
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 26 мар - РИА Новости. Завалы в подмосковном "Крокус сити холле" после теракта разбирают практически вручную, работая почти в три смены, об этом РИА Новости рассказал один из задействованных в разборе завалов рабочий. "Есть сгоревшие… аккуратно, очень аккуратно снимают все", - сказал собеседник агентства, пояснив, что техникой они практически не пользуются, чтобы не повредить останки. По его словам, на объекте сейчас работают сварщики, монтажники, разнорабочие и спасатели. "Практически в три смены работают на всех участках", - добавил рабочий. Пожар, по его мнению, уничтожил первый этаж, зрительный зал с партером и бельэтажом. Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что спасатели в "Крокус сити холле" продолжают работать без перерыва. Он также заявил, что каждый квадратный метр концертного зала "Крокус сити холла" будет разобран от завалов, а уже во вторник закончат поисковую операцию. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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россия, украина, происшествия, владимир путин, андрей воробьев, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Происшествия, Владимир Путин, Андрей Воробьев, Маргарита Симоньян, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Завалы "Крокуса" после теракта разбирают практически вручную

Рабочие в три смены практически вручную разбирают завалы "Крокуса" после теракта

© МЧС России/TelegramРазбор завалов в Крокусе
Разбор завалов в Крокусе
© МЧС России/Telegram
Разбор завалов в Крокусе . Архивное фото
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 26 мар - РИА Новости. Завалы в подмосковном "Крокус сити холле" после теракта разбирают практически вручную, работая почти в три смены, об этом РИА Новости рассказал один из задействованных в разборе завалов рабочий.
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"Есть сгоревшие… аккуратно, очень аккуратно снимают все", - сказал собеседник агентства, пояснив, что техникой они практически не пользуются, чтобы не повредить останки.
Разбору завалов в Крокусе
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По его словам, на объекте сейчас работают сварщики, монтажники, разнорабочие и спасатели.
"Практически в три смены работают на всех участках", - добавил рабочий.
Пожар, по его мнению, уничтожил первый этаж, зрительный зал с партером и бельэтажом.
Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что спасатели в "Крокус сити холле" продолжают работать без перерыва. Он также заявил, что каждый квадратный метр концертного зала "Крокус сити холла" будет разобран от завалов, а уже во вторник закончат поисковую операцию.
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Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
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Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаПроисшествияВладимир ПутинАндрей ВоробьевМаргарита СимоньянКрокусСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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