Антонов высказался о попытках назвать ИГ* причастным к теракту в "Крокусе"
Антонов: попытки сразу назвать ИГ причастным к теракту в "Крокусе" подозрительны
Разбору завалов в Крокусе . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Попытки заранее определить, что теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье - дело рук запрещенной в РФ террористической организации ИГ*, настораживают, зачем тогда атаковавшие ехали в сторону Украины, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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"Настораживает одно, что везде и всюду нам пытаются заранее определить о том, что ответственным за трагедию, которая произошла у нас дома, является ИГ* (запрещенная террористическая организация). Простой вопрос любого человека, любого гражданина Российской Федерации. Почему эти люди, эти бандиты, они стали выбираться из Москвы в сторону украинской границы? Я не понимаю, что значит окно, которое было для них создано на украинской границе", - заявил Антонов журналистам.
Как заявил он, "это лишь говорит о том, что в действительности, по сути, режим Зеленского стал террористическим, если он у себя привечает этих террористов". Антонов подчеркну, что изложенные факты требуют особого внимания и расследования.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Запрещенная в России террористическая организация
* Запрещенная в России террористическая организация