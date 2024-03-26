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Антонов высказался о попытках назвать ИГ* причастным к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
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06:36 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/terakt-1935799951.html
Антонов высказался о попытках назвать ИГ* причастным к теракту в "Крокусе"
Антонов высказался о попытках назвать ИГ* причастным к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
Антонов высказался о попытках назвать ИГ* причастным к теракту в "Крокусе"
Попытки заранее определить, что теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье - дело рук запрещенной в РФ террористической организации ИГ*, настораживают, зачем... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T06:36
2024-03-26T06:36
анатолий антонов
россия
украина
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
маргарита симоньян
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Попытки заранее определить, что теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье - дело рук запрещенной в РФ террористической организации ИГ*, настораживают, зачем тогда атаковавшие ехали в сторону Украины, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. &quot;Настораживает одно, что везде и всюду нам пытаются заранее определить о том, что ответственным за трагедию, которая произошла у нас дома, является ИГ* (запрещенная террористическая организация). Простой вопрос любого человека, любого гражданина Российской Федерации. Почему эти люди, эти бандиты, они стали выбираться из Москвы в сторону украинской границы? Я не понимаю, что значит окно, которое было для них создано на украинской границе&quot;, - заявил Антонов журналистам.Как заявил он, "это лишь говорит о том, что в действительности, по сути, режим Зеленского стал террористическим, если он у себя привечает этих террористов". Антонов подчеркну, что изложенные факты требуют особого внимания и расследования. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240326/terakt-1935787810.html
https://ria.ru/20240326/terakt-1935782852.html
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анатолий антонов, россия, украина, крокус, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Анатолий Антонов, Россия, Украина, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин, Маргарита Симоньян, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Антонов высказался о попытках назвать ИГ* причастным к теракту в "Крокусе"

Антонов: попытки сразу назвать ИГ причастным к теракту в "Крокусе" подозрительны

© МЧС России/TelegramРазбору завалов в Крокусе
Разбору завалов в Крокусе
© МЧС России/Telegram
Разбору завалов в Крокусе . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Попытки заранее определить, что теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье - дело рук запрещенной в РФ террористической организации ИГ*, настораживают, зачем тогда атаковавшие ехали в сторону Украины, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«

"Настораживает одно, что везде и всюду нам пытаются заранее определить о том, что ответственным за трагедию, которая произошла у нас дома, является ИГ* (запрещенная террористическая организация). Простой вопрос любого человека, любого гражданина Российской Федерации. Почему эти люди, эти бандиты, они стали выбираться из Москвы в сторону украинской границы? Я не понимаю, что значит окно, которое было для них создано на украинской границе", - заявил Антонов журналистам.

Вид на очередь к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта. - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Венгерский аналитик усомнился в ответственности ИГ* за теракт в "Крокусе"
01:12
Как заявил он, "это лишь говорит о том, что в действительности, по сути, режим Зеленского стал террористическим, если он у себя привечает этих террористов". Антонов подчеркну, что изложенные факты требуют особого внимания и расследования.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Николай Конашенок - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Задержанный в "Пулково" автор постов о теракте в "Крокусе" извинился
00:05
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

* Запрещенная в России террористическая организация
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Путин заявил, что нужно установить заказчиков теракта в "Крокусе"
Вчера, 21:00
 
Анатолий АнтоновРоссияУкраинаКрокусСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинМаргарита СимоньянМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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