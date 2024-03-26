https://ria.ru/20240326/terakt-1935790115.html

Депутат обвинил США в отказе назвать заказчиков теракта в "Крокусе"

Депутат обвинил США в отказе назвать заказчиков теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Депутат обвинил США в отказе назвать заказчиков теракта в "Крокусе"

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет назвал отказ США от содействия в сфере... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T02:01

2024-03-26T02:01

2024-03-26T05:30

теракт в "крокус сити холле"

михаил шеремет

россия

украина

джон кирби

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет назвал отказ США от содействия в сфере безопасности нежеланием назвать истинных заказчиков теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".В понедельник представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не намерены оказывать России содействие в сфере безопасности после террористической атаки в Подмосковье. Кирби также сказал, что в Вашингтоне считают террористическую группировку ИГ* единолично ответственной за теракт в Подмосковье. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя риторику США о якобы причастности ИГ* к теракту, заявил ранее РИА Новости, что нельзя спешить с такими выводами, российские спецслужбы во всем разберутся."Отказ от содействия в сфере безопасности стоит расценивать как нежелание США назвать истинных заказчиков и координаторов теракта в Подмосковье. Видимо нынешние представители американской власти страдают куриной памятью. Их позиция по трагедии, случившейся в России, неблагодарна и цинична. Они уже позабыли, как Россия в числе первых пришла на помощь США, протянув руку помощи, после теракта 11 сентября (2001 года — ред.) и мало того, предупреждала тогда американские власти о возможных атаках террористов", - сказал Шеремет РИА Новости.Депутат напомнил, что терроризм является международным злом, бороться с которым нужно сообща, невзирая на противоречия."Сегодня это зло постучалось в наши двери, но нет гарантий, что завтра оно не будет стоять на пороге у тех, кто так лихо его вскармливал и сегодня пренебрегает сотрудничеством в сфере безопасности", — подчеркнул парламентарий.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240326/terakt-1935787810.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935789673.html

https://ria.ru/20240325/dannye-1935627607.html

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украина

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михаил шеремет, россия, украина, джон кирби, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)