https://ria.ru/20240326/telo-1935990075.html

На мусорном полигоне в Волгоградской области нашли тело младенца

На мусорном полигоне в Волгоградской области нашли тело младенца - РИА Новости, 26.03.2024

На мусорном полигоне в Волгоградской области нашли тело младенца

Тело новорожденной девочки обнаружено на мусорном полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщила во вторник пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T18:00

2024-03-26T18:00

2024-03-26T18:09

происшествия

волгоградская область

светлоярский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 26 мар – РИА Новости. Тело новорожденной девочки обнаружено на мусорном полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщила во вторник пресс-служба СУСК РФ по региону. "25 марта 2024 года на территории полигона твердых бытовых отходов в Светлоярском районе Волгоградской области обнаружено тело новорожденного женского пола", - говорится в сообщении. Следователи начали проверку, разыскивают мать ребенка.

https://ria.ru/20240320/mladentsy-1934534452.html

волгоградская область

светлоярский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоградская область, светлоярский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)