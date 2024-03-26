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На мусорном полигоне в Волгоградской области нашли тело младенца - РИА Новости, 26.03.2024
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18:00 26.03.2024 (обновлено: 18:09 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/telo-1935990075.html
На мусорном полигоне в Волгоградской области нашли тело младенца
На мусорном полигоне в Волгоградской области нашли тело младенца - РИА Новости, 26.03.2024
На мусорном полигоне в Волгоградской области нашли тело младенца
Тело новорожденной девочки обнаружено на мусорном полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщила во вторник пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T18:00
2024-03-26T18:09
происшествия
волгоградская область
светлоярский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 26 мар – РИА Новости. Тело новорожденной девочки обнаружено на мусорном полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщила во вторник пресс-служба СУСК РФ по региону. "25 марта 2024 года на территории полигона твердых бытовых отходов в Светлоярском районе Волгоградской области обнаружено тело новорожденного женского пола", - говорится в сообщении. Следователи начали проверку, разыскивают мать ребенка.
https://ria.ru/20240320/mladentsy-1934534452.html
волгоградская область
светлоярский район
россия
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происшествия, волгоградская область, светлоярский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоградская область, Светлоярский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На мусорном полигоне в Волгоградской области нашли тело младенца

На мусорном полигоне в Волгоградской области нашли тело новорожденной девочки

© СУ СК России по Волгоградской областиСотрудники СК на полигоне твердых бытовых отходов в Светлоярском районе Волгоградской области, где было обнаружено тело новорожденного
Сотрудники СК на полигоне твердых бытовых отходов в Светлоярском районе Волгоградской области, где было обнаружено тело новорожденного
© СУ СК России по Волгоградской области
Сотрудники СК на полигоне твердых бытовых отходов в Светлоярском районе Волгоградской области, где было обнаружено тело новорожденного
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 26 мар – РИА Новости. Тело новорожденной девочки обнаружено на мусорном полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщила во вторник пресс-служба СУСК РФ по региону.
"25 марта 2024 года на территории полигона твердых бытовых отходов в Светлоярском районе Волгоградской области обнаружено тело новорожденного женского пола", - говорится в сообщении.
Следователи начали проверку, разыскивают мать ребенка.
Канализационный люк - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Источник рассказал о младенцах, чьи тела нашли на насосной станции в Москве
20 марта, 17:42
 
ПроисшествияВолгоградская областьСветлоярский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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