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Дочь Марка Захарова проиграла суд за права на его спектакли - РИА Новости, 26.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:32 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/teatr-1935957481.html
Дочь Марка Захарова проиграла суд за права на его спектакли
Дочь Марка Захарова проиграла суд за права на его спектакли - РИА Новости, 26.03.2024
Дочь Марка Захарова проиграла суд за права на его спектакли
Дочь бывшего художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова не смогла оспорить в суде договоры о передаче авторских прав на его спектакли, сообщили РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:32
2024-03-26T16:32
культура
марк захаров
александра захарова
московский городской суд
ленком
культура
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Дочь бывшего художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова не смогла оспорить в суде договоры о передаче авторских прав на его спектакли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда во вторник. Согласно материалам дела, Захаров за гонорар поставил спектакли "Женитьба" и "Фальстаф", при этом исключительные права на эти постановки оставались у театра и продюсерской компании. Уже после его смерти его дочь, народная артистка Александра Захарова, которая стала его наследницей, обратилась в суд с иском о признании недействительными договоров авторского заказа, заключенных ее отцом с фирмами "Мкаяна" и "Кулиса". Но суд ей отказал, а во вторник Мосгорсуд отклонил ее апелляционную жалобу, после чего решение вступило в законную силу. "Судом установлено, что исключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности Захарова М.А., ставших предметом судебного разбирательства, было отчуждено им при жизни. Сам автор заключенные договоры не оспаривал, гонорары по ним получил, подписал акты выполненных работ. Срок исковой давности по заявленным Захаровой А.М. требованиям истек", - пояснили в суде.
https://ria.ru/20231227/kultura-1918409263.html
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марк захаров, александра захарова, московский городской суд, ленком, культура
Культура, Марк Захаров, Александра Захарова, Московский городской суд, Ленком, Культура
Дочь Марка Захарова проиграла суд за права на его спектакли

Дочь Марка Захарова проиграла суд по иску о передаче прав на его спектакли

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДочь режиссера, Народная артистка РФ, актриса театра Ленком им. Марка Захарова Александра Захарова
Дочь режиссера, Народная артистка РФ, актриса театра Ленком им. Марка Захарова Александра Захарова - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дочь режиссера, Народная артистка РФ, актриса театра Ленком им. Марка Захарова Александра Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Дочь бывшего художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова не смогла оспорить в суде договоры о передаче авторских прав на его спектакли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда во вторник.
Согласно материалам дела, Захаров за гонорар поставил спектакли "Женитьба" и "Фальстаф", при этом исключительные права на эти постановки оставались у театра и продюсерской компании.
Уже после его смерти его дочь, народная артистка Александра Захарова, которая стала его наследницей, обратилась в суд с иском о признании недействительными договоров авторского заказа, заключенных ее отцом с фирмами "Мкаяна" и "Кулиса". Но суд ей отказал, а во вторник Мосгорсуд отклонил ее апелляционную жалобу, после чего решение вступило в законную силу.
"Судом установлено, что исключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности Захарова М.А., ставших предметом судебного разбирательства, было отчуждено им при жизни. Сам автор заключенные договоры не оспаривал, гонорары по ним получил, подписал акты выполненных работ. Срок исковой давности по заявленным Захаровой А.М. требованиям истек", - пояснили в суде.
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КультураМарк ЗахаровАлександра ЗахароваМосковский городской судЛенкомКультура
 
 
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