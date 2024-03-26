https://ria.ru/20240326/teatr-1935957481.html

Дочь Марка Захарова проиграла суд за права на его спектакли

Дочь Марка Захарова проиграла суд за права на его спектакли - РИА Новости, 26.03.2024

Дочь Марка Захарова проиграла суд за права на его спектакли

Дочь бывшего художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова не смогла оспорить в суде договоры о передаче авторских прав на его спектакли, сообщили РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:32

2024-03-26T16:32

2024-03-26T16:32

культура

марк захаров

александра захарова

московский городской суд

ленком

культура

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Дочь бывшего художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова не смогла оспорить в суде договоры о передаче авторских прав на его спектакли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда во вторник. Согласно материалам дела, Захаров за гонорар поставил спектакли "Женитьба" и "Фальстаф", при этом исключительные права на эти постановки оставались у театра и продюсерской компании. Уже после его смерти его дочь, народная артистка Александра Захарова, которая стала его наследницей, обратилась в суд с иском о признании недействительными договоров авторского заказа, заключенных ее отцом с фирмами "Мкаяна" и "Кулиса". Но суд ей отказал, а во вторник Мосгорсуд отклонил ее апелляционную жалобу, после чего решение вступило в законную силу. "Судом установлено, что исключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности Захарова М.А., ставших предметом судебного разбирательства, было отчуждено им при жизни. Сам автор заключенные договоры не оспаривал, гонорары по ним получил, подписал акты выполненных работ. Срок исковой давности по заявленным Захаровой А.М. требованиям истек", - пояснили в суде.

https://ria.ru/20231227/kultura-1918409263.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

марк захаров, александра захарова, московский городской суд, ленком, культура