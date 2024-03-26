Рейтинг@Mail.ru
В Японии отзывают 108 тысяч пачек пасты мисо, куда могли попасть тараканы - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/tarakan-1935814108.html
В Японии отзывают 108 тысяч пачек пасты мисо, куда могли попасть тараканы
В Японии отзывают 108 тысяч пачек пасты мисо, куда могли попасть тараканы - РИА Новости, 26.03.2024
В Японии отзывают 108 тысяч пачек пасты мисо, куда могли попасть тараканы
Японский производитель пасты мисо компания Marukome объявила об отзыве почти 108 тысяч упаковок товара со сроком годности до декабря 2024 года из-за попавших в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:25
2024-03-26T09:25
в мире
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153203/43/1532034324_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_f581bf85ba0a4194d14261219c7bae84.jpg
ТОКИО, 26 мар – РИА Новости. Японский производитель пасты мисо компания Marukome объявила об отзыве почти 108 тысяч упаковок товара со сроком годности до декабря 2024 года из-за попавших в товар насекомых, предположительно, тараканов. Согласно пресс-релизу, отзыву подлежат упаковки пасты мисо "Пурасу кодзи нама мисо Кодзибидзин" объемом 650 и 325 граммов. Всего будет отозвано 107 726 единиц товара. "Мы получили уведомление от клиента о том, что он обнаружил (в пасте мисо) инородное вещество. Когда мы провели проверку этого товара, мы обнаружили, что в пасту попали какие-то насекомые (предположительно, тараканы)", - отмечается в документе. Компания уточняет, что к настоящему времени не смогла подтвердить, на каком этапе производство в товар могли попасть насекомые, поэтому приняла решение об отзыве партий. "До настоящего времени мы не получали сообщений об ухудшении здоровья людей. Мы приносим наши искренние извинения за любые неудобства и волнения, которые могут испытывать наши клиенты, бизнес-партнеры и другие стороны", - говорится в пресс-релизе.
https://ria.ru/20230307/sushi-1856481711.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153203/43/1532034324_116:0:1883:1325_1920x0_80_0_0_242e45555b94b8632aa549d157f1807f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония
В мире, Япония
В Японии отзывают 108 тысяч пачек пасты мисо, куда могли попасть тараканы

Компания Marukome отзывает 108 тысяч пачек пасты, куда могли попасть тараканы

© Depositphotos.com / lufimorganТаракан
Таракан - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Depositphotos.com / lufimorgan
Таракан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 мар – РИА Новости. Японский производитель пасты мисо компания Marukome объявила об отзыве почти 108 тысяч упаковок товара со сроком годности до декабря 2024 года из-за попавших в товар насекомых, предположительно, тараканов.
Согласно пресс-релизу, отзыву подлежат упаковки пасты мисо "Пурасу кодзи нама мисо Кодзибидзин" объемом 650 и 325 граммов. Всего будет отозвано 107 726 единиц товара.
«
"Мы получили уведомление от клиента о том, что он обнаружил (в пасте мисо) инородное вещество. Когда мы провели проверку этого товара, мы обнаружили, что в пасту попали какие-то насекомые (предположительно, тараканы)", - отмечается в документе.
Компания уточняет, что к настоящему времени не смогла подтвердить, на каком этапе производство в товар могли попасть насекомые, поэтому приняла решение об отзыве партий.
"До настоящего времени мы не получали сообщений об ухудшении здоровья людей. Мы приносим наши искренние извинения за любые неудобства и волнения, которые могут испытывать наши клиенты, бизнес-партнеры и другие стороны", - говорится в пресс-релизе.
Блюда традиционной японской кухни - суши - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
В Екатеринбурге четыре человека заразились сальмонеллезом в суши-маркете
7 марта 2023, 18:50
 
В миреЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала