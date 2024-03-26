https://ria.ru/20240326/tarakan-1935814108.html

В Японии отзывают 108 тысяч пачек пасты мисо, куда могли попасть тараканы

В Японии отзывают 108 тысяч пачек пасты мисо, куда могли попасть тараканы - РИА Новости, 26.03.2024

В Японии отзывают 108 тысяч пачек пасты мисо, куда могли попасть тараканы

Японский производитель пасты мисо компания Marukome объявила об отзыве почти 108 тысяч упаковок товара со сроком годности до декабря 2024 года из-за попавших в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:25

2024-03-26T09:25

2024-03-26T09:25

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ТОКИО, 26 мар – РИА Новости. Японский производитель пасты мисо компания Marukome объявила об отзыве почти 108 тысяч упаковок товара со сроком годности до декабря 2024 года из-за попавших в товар насекомых, предположительно, тараканов. Согласно пресс-релизу, отзыву подлежат упаковки пасты мисо "Пурасу кодзи нама мисо Кодзибидзин" объемом 650 и 325 граммов. Всего будет отозвано 107 726 единиц товара. "Мы получили уведомление от клиента о том, что он обнаружил (в пасте мисо) инородное вещество. Когда мы провели проверку этого товара, мы обнаружили, что в пасту попали какие-то насекомые (предположительно, тараканы)", - отмечается в документе. Компания уточняет, что к настоящему времени не смогла подтвердить, на каком этапе производство в товар могли попасть насекомые, поэтому приняла решение об отзыве партий. "До настоящего времени мы не получали сообщений об ухудшении здоровья людей. Мы приносим наши искренние извинения за любые неудобства и волнения, которые могут испытывать наши клиенты, бизнес-партнеры и другие стороны", - говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20230307/sushi-1856481711.html

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в мире, япония