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Ученики воскресной школы Новоалександровска делают талисманы для бойцов СВО - РИА Новости, 26.03.2024
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12:18 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/talismany-1935864221.html
Ученики воскресной школы Новоалександровска делают талисманы для бойцов СВО
Ученики воскресной школы Новоалександровска делают талисманы для бойцов СВО - РИА Новости, 26.03.2024
Ученики воскресной школы Новоалександровска делают талисманы для бойцов СВО
Ученики воскресной школы города Новоалександровска в Ставропольском крае делают талисманы в виде ангелов для бойцов спецоперации, сообщает пресс-служба Южного... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:18
2024-03-26T12:18
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. Ученики воскресной школы города Новоалександровска в Ставропольском крае делают талисманы в виде ангелов для бойцов спецоперации, сообщает пресс-служба Южного военного округа. "Ученики воскресной школы города Новоалександровска делают талисманы в виде ангелов для военнослужащих Вооруженных сил России – участников специальной военной операции. Рукоделием они занимаются на внеклассных занятиях под руководством своих учителей и священника храма Архистратига Божия Михаила протоиерея Вячеслава Бочарова", - говорится в сообщении. Силами педагогов и родителей учеников проводится сбор продуктов и других необходимых вещей для военнослужащих, рассказала директор воскресной школы Евгения Лаврова. Ребята стараются поддерживать бойцов на передовой и присылают им подарки на каждый праздник. В ангелов, которых делают ученики, вшивают небольшие иконы. "Конечно, мы оказываем посильную помощь. Это и сбор продуктов, и изготовление атрибутов, которые нужны для бойцов СВО, и также изготавливаем силами детей и родителей поделки на различные праздники. Чтобы все бойцы знали, что они не одни, что мы здесь постоянно о них думаем", - отметила Лаврова.
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новоалександровск, ставропольский край, россия, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Новоалександровск, Ставропольский край, Россия, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Ученики воскресной школы Новоалександровска делают талисманы для бойцов СВО

© Фото : Пресс-службп Южного военного округаУченики воскресной школы Ставрополья делают талисманы для бойцов СВО
Ученики воскресной школы Ставрополья делают талисманы для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : Пресс-службп Южного военного округа
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. Ученики воскресной школы города Новоалександровска в Ставропольском крае делают талисманы в виде ангелов для бойцов спецоперации, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"Ученики воскресной школы города Новоалександровска делают талисманы в виде ангелов для военнослужащих Вооруженных сил России – участников специальной военной операции. Рукоделием они занимаются на внеклассных занятиях под руководством своих учителей и священника храма Архистратига Божия Михаила протоиерея Вячеслава Бочарова", - говорится в сообщении.
© Пресс-службп Южного военного округаУченики воскресной школы Ставрополья делают талисманы для бойцов СВО
Ученики воскресной школы Ставрополья делают талисманы для бойцов СВО
© Пресс-службп Южного военного округа
Ученики воскресной школы Ставрополья делают талисманы для бойцов СВО
Силами педагогов и родителей учеников проводится сбор продуктов и других необходимых вещей для военнослужащих, рассказала директор воскресной школы Евгения Лаврова. Ребята стараются поддерживать бойцов на передовой и присылают им подарки на каждый праздник. В ангелов, которых делают ученики, вшивают небольшие иконы.
© Фото : Пресс-службп Южного военного округаУченики воскресной школы Ставрополья делают талисманы для бойцов СВО
Ученики воскресной школы Ставрополья делают талисманы для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : Пресс-службп Южного военного округа
Ученики воскресной школы Ставрополья делают талисманы для бойцов СВО
"Конечно, мы оказываем посильную помощь. Это и сбор продуктов, и изготовление атрибутов, которые нужны для бойцов СВО, и также изготавливаем силами детей и родителей поделки на различные праздники. Чтобы все бойцы знали, что они не одни, что мы здесь постоянно о них думаем", - отметила Лаврова.
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Надежные людиНовоалександровскСтавропольский крайРоссияСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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