https://ria.ru/20240326/talismany-1935864221.html

Ученики воскресной школы Новоалександровска делают талисманы для бойцов СВО

Ученики воскресной школы Новоалександровска делают талисманы для бойцов СВО - РИА Новости, 26.03.2024

Ученики воскресной школы Новоалександровска делают талисманы для бойцов СВО

Ученики воскресной школы города Новоалександровска в Ставропольском крае делают талисманы в виде ангелов для бойцов спецоперации, сообщает пресс-служба Южного... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:18

2024-03-26T12:18

2024-03-26T12:18

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новоалександровск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. Ученики воскресной школы города Новоалександровска в Ставропольском крае делают талисманы в виде ангелов для бойцов спецоперации, сообщает пресс-служба Южного военного округа. "Ученики воскресной школы города Новоалександровска делают талисманы в виде ангелов для военнослужащих Вооруженных сил России – участников специальной военной операции. Рукоделием они занимаются на внеклассных занятиях под руководством своих учителей и священника храма Архистратига Божия Михаила протоиерея Вячеслава Бочарова", - говорится в сообщении. Силами педагогов и родителей учеников проводится сбор продуктов и других необходимых вещей для военнослужащих, рассказала директор воскресной школы Евгения Лаврова. Ребята стараются поддерживать бойцов на передовой и присылают им подарки на каждый праздник. В ангелов, которых делают ученики, вшивают небольшие иконы. "Конечно, мы оказываем посильную помощь. Это и сбор продуктов, и изготовление атрибутов, которые нужны для бойцов СВО, и также изготавливаем силами детей и родителей поделки на различные праздники. Чтобы все бойцы знали, что они не одни, что мы здесь постоянно о них думаем", - отметила Лаврова.

https://ria.ru/20240321/gumanitarka-1934717760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новоалександровск, ставропольский край, россия, сво, гуманитарная помощь, благотворительность