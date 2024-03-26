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Российские военные нанесли удар по центрам принятия решений на Украине - РИА Новости, 26.03.2024
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13:20 26.03.2024 (обновлено: 14:25 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/svo-1935887953.html
Российские военные нанесли удар по центрам принятия решений на Украине
Российские военные нанесли удар по центрам принятия решений на Украине - РИА Новости, 26.03.2024
Российские военные нанесли удар по центрам принятия решений на Украине
Российская армия нанесла удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:20
2024-03-26T14:25
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине, сообщило Минобороны."Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников", — сказали в ведомстве.Все цели удара достигнуты, подчеркнули в Минобороны.За минувшие сутки украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Полтавской области.По данным представителей подполья, в Харькове российские военные второй раз за три дня поразили базу штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины, а также танковое училище ВСУ.Как сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов, в Одессе удар нанесли по месту дислокации личного состава СБУ и крупному складу боеприпасов.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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украина, украинский демократический альянс за реформы (удар), служба безопасности украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Служба безопасности Украины, Россия
Российские военные нанесли удар по центрам принятия решений на Украине

Минобороны: военные нанесли удар по центрам принятия решений на Украине

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине, сообщило Минобороны.
"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников", — сказали в ведомстве.
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Все цели удара достигнуты, подчеркнули в Минобороны.
За минувшие сутки украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Полтавской области.
По данным представителей подполья, в Харькове российские военные второй раз за три дня поразили базу штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины, а также танковое училище ВСУ.
Как сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов, в Одессе удар нанесли по месту дислокации личного состава СБУ и крупному складу боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Служба безопасности УкраиныРоссия
 
 
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