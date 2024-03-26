https://ria.ru/20240326/svo-1935887953.html

Российские военные нанесли удар по центрам принятия решений на Украине

Российские военные нанесли удар по центрам принятия решений на Украине - РИА Новости, 26.03.2024

Российские военные нанесли удар по центрам принятия решений на Украине

Российская армия нанесла удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:20

2024-03-26T13:20

2024-03-26T14:25

специальная военная операция на украине

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украинский демократический альянс за реформы (удар)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине, сообщило Минобороны."Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников", — сказали в ведомстве.Все цели удара достигнуты, подчеркнули в Минобороны.За минувшие сутки украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Полтавской области.По данным представителей подполья, в Харькове российские военные второй раз за три дня поразили базу штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины, а также танковое училище ВСУ.Как сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов, в Одессе удар нанесли по месту дислокации личного состава СБУ и крупному складу боеприпасов.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934840152.html

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украина, украинский демократический альянс за реформы (удар), служба безопасности украины, россия