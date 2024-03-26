Платформы дистанционного управления танковым пулеметом поступили в зону СВО
"Ростех" поставил платформы дистанционного управления танковым пулеметом в СВО
© Фото : Ростех/TelegramПлатформы дистанционного управления танковым пулеметом, созданные на радиозаводе "Сигнал" Госкорпорации Ростех
Платформы дистанционного управления танковым пулеметом, созданные на радиозаводе "Сигнал" Госкорпорации Ростех
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "Ростех" поставил в зону спецоперации созданные на радиозаводе "Сигнал" платформы дистанционного управления танковым пулеметом, разработанные и доработанные по запросу бойцов, сообщила госкорпорация во вторник в своем Telegram-канале.
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"Ростех" передал в зону СВО доработанные платформы дистанционного управления пулеметом. Партию доработанных с учетом применения в реальной боевой обстановке платформ дистанционного управления танковым пулеметом передал военным радиозавод "Сигнал", входящий в КРЭТ (Концерн "Радиоэлектронные технологии" - ред.) "Ростеха". В режиме реального времени эти устройства позволяют наблюдать за целью и вести прицельную стрельбу на большом удалении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что модули оснащены видеокамерой высокого разрешения со стабилизацией в двух плоскостях и мощным зумом. Установка может быть дополнена тепловизором, прибором ночного видения, дальномером и камерами собственной безопасности, которые выставляются по периметру от позиций. Оператор полностью контролирует платформу при помощи специального терминала.
В госкорпорации уточнили, что такие устройства, позволяющие с безопасной дистанции управлять танковым пулеметом калибра 7,62 миллиметра, были разработаны в 2023 году по запросу бойцов. В конце прошлого года несколько модулей уже были переданы в зону проведения спецоперации. В "Ростехе" заявили, ссылаясь на оценки военнослужащих, что изделия хорошо себя зарекомендовали в реальных боевых условиях. Доработки коснулись механических узлов агрегата, это было сделано для большей надежности и практичности.