https://ria.ru/20240326/sudno-1935941125.html

Судно, врезавшееся в мост в Балтиморе, потеряло управление

Судно, врезавшееся в мост в Балтиморе, потеряло управление - РИА Новости, 26.03.2024

Судно, врезавшееся в мост в Балтиморе, потеряло управление

Судно, врезавшееся в мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в американском Балтиморе, потеряло управление, власти были заранее предупреждены о риске... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:34

2024-03-26T15:34

2024-03-26T15:44

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сша

мэриленд

обрушение моста в балтиморе

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Судно, врезавшееся в мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в американском Балтиморе, потеряло управление, власти были заранее предупреждены о риске столкновения, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA). "Судно предупредило министерство транспортного сообщения штата Мэриленд о том, что они (экипаж) потеряли контроль над судном и что возможно столкновение с мостом", - говорится в отчете, который цитирует телеканал. Отмечается, что судно "потеряло тягу", когда выходило из порта Балтимора. Телеканал CNN проанализировал данные, полученные порталом отслеживания судов Marine Traffic, и пришел к выводу, что судно отклонилось от курса и направилось в сторону одной из опор моста перед самым столкновением. Согласно видео, огни на судне подавали сигнал по меньшей мере дважды, отмечает телеканал.Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей. Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". Вокруг судна обнаружен крупный разлив дизельного топлива, уточнил телеканал со ссылкой на заявление местной пожарной службы.

https://ria.ru/20240326/most-1935939692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обрушение моста в американском штате Мэриленд Мост обрушился в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, передают местные СМИ. 2024-03-26T15:34 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, балтимор, сша, мэриленд, обрушение моста в балтиморе