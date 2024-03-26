Рейтинг@Mail.ru
Судно, врезавшееся в мост в Балтиморе, потеряло управление - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 26.03.2024 (обновлено: 15:44 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/sudno-1935941125.html
Судно, врезавшееся в мост в Балтиморе, потеряло управление
Судно, врезавшееся в мост в Балтиморе, потеряло управление - РИА Новости, 26.03.2024
Судно, врезавшееся в мост в Балтиморе, потеряло управление
Судно, врезавшееся в мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в американском Балтиморе, потеряло управление, власти были заранее предупреждены о риске... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:34
2024-03-26T15:44
в мире
балтимор
сша
мэриленд
обрушение моста в балтиморе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935940453_0:180:3073:1909_1920x0_80_0_0_803366897e34e23a6fd52d4b794dd2a5.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Судно, врезавшееся в мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в американском Балтиморе, потеряло управление, власти были заранее предупреждены о риске столкновения, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA). "Судно предупредило министерство транспортного сообщения штата Мэриленд о том, что они (экипаж) потеряли контроль над судном и что возможно столкновение с мостом", - говорится в отчете, который цитирует телеканал. Отмечается, что судно "потеряло тягу", когда выходило из порта Балтимора. Телеканал CNN проанализировал данные, полученные порталом отслеживания судов Marine Traffic, и пришел к выводу, что судно отклонилось от курса и направилось в сторону одной из опор моста перед самым столкновением. Согласно видео, огни на судне подавали сигнал по меньшей мере дважды, отмечает телеканал.Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей. Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". Вокруг судна обнаружен крупный разлив дизельного топлива, уточнил телеканал со ссылкой на заявление местной пожарной службы.
https://ria.ru/20240326/most-1935939692.html
балтимор
сша
мэриленд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обрушение моста в американском штате Мэриленд
Мост обрушился в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, передают местные СМИ.
2024-03-26T15:34
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935940453_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_526aa1c501f2ca2817ccd1ae760add98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, балтимор, сша, мэриленд, обрушение моста в балтиморе
В мире, Балтимор, США, Мэриленд, Обрушение моста в Балтиморе
Судно, врезавшееся в мост в Балтиморе, потеряло управление

Судно, врезавшееся в мост в американском Балтиморе, потеряло управление

© AFP 2024 / MANDEL NGANГрузовое судно и рухнувший мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
Грузовое судно и рухнувший мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AFP 2024 / MANDEL NGAN
Грузовое судно и рухнувший мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Судно, врезавшееся в мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в американском Балтиморе, потеряло управление, власти были заранее предупреждены о риске столкновения, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).
"Судно предупредило министерство транспортного сообщения штата Мэриленд о том, что они (экипаж) потеряли контроль над судном и что возможно столкновение с мостом", - говорится в отчете, который цитирует телеканал.
Отмечается, что судно "потеряло тягу", когда выходило из порта Балтимора.
Телеканал CNN проанализировал данные, полученные порталом отслеживания судов Marine Traffic, и пришел к выводу, что судно отклонилось от курса и направилось в сторону одной из опор моста перед самым столкновением. Согласно видео, огни на судне подавали сигнал по меньшей мере дважды, отмечает телеканал.
Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей.
Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". Вокруг судна обнаружен крупный разлив дизельного топлива, уточнил телеканал со ссылкой на заявление местной пожарной службы.
Части моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз столкнулся с опорой моста в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
В Белом доме прокомментировали версию диверсии в ЧП в Балтиморе
Вчера, 15:31
 
В миреБалтиморСШАМэрилендОбрушение моста в Балтиморе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала