https://ria.ru/20240326/suda-1935933736.html
В России до 2037 года хотят построить более 1700 гражданских судов
В России до 2037 года хотят построить более 1700 гражданских судов - РИА Новости, 26.03.2024
В России до 2037 года хотят построить более 1700 гражданских судов
Более 1700 морских и речных судов гражданского сегмента планируется построить в России до 2037 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:16
2024-03-26T15:16
2024-03-26T15:16
экономика
россия
михаил мишустин
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 1700 морских и речных судов гражданского сегмента планируется построить в России до 2037 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В перспективном плане до 2037 года предусмотрено строительство свыше 1700 единиц в гражданском сегменте", - сказал он в рамках сессии по стратегии развития Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Мишустин отметил, что в 2023 году в РФ было построено более 100 единиц судовой техники. Среди них два танкера типа "Афрамакс", паром "Александр Деев", морская платформа с хранилищем сжиженного природного газа для проекта "Актик СПГ 2". Портфель заказов судостроительной отрасли на сегодня превышает 300 морских и речных судов, добавил Мишустин.
https://ria.ru/20240319/osk-1934149282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, объединенная судостроительная корпорация
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Объединенная судостроительная корпорация
В России до 2037 года хотят построить более 1700 гражданских судов
Мишустин: более 1,7 тысячи гражданских судов планируется построить до 2037 года
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 1700 морских и речных судов гражданского сегмента планируется построить в России до 2037 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В перспективном плане до 2037 года предусмотрено строительство свыше 1700 единиц в гражданском сегменте", - сказал он в рамках сессии по стратегии развития Объединенной судостроительной корпорации (ОСК
).
Мишустин отметил, что в 2023 году в РФ было построено более 100 единиц судовой техники. Среди них два танкера типа "Афрамакс", паром "Александр Деев", морская платформа с хранилищем сжиженного природного газа для проекта "Актик СПГ 2".
Портфель заказов судостроительной отрасли на сегодня превышает 300 морских и речных судов, добавил Мишустин.