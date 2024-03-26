https://ria.ru/20240326/suda-1935933736.html

В России до 2037 года хотят построить более 1700 гражданских судов

В России до 2037 года хотят построить более 1700 гражданских судов - РИА Новости, 26.03.2024

В России до 2037 года хотят построить более 1700 гражданских судов

Более 1700 морских и речных судов гражданского сегмента планируется построить в России до 2037 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:16

2024-03-26T15:16

2024-03-26T15:16

экономика

россия

михаил мишустин

объединенная судостроительная корпорация

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 1700 морских и речных судов гражданского сегмента планируется построить в России до 2037 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В перспективном плане до 2037 года предусмотрено строительство свыше 1700 единиц в гражданском сегменте", - сказал он в рамках сессии по стратегии развития Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Мишустин отметил, что в 2023 году в РФ было построено более 100 единиц судовой техники. Среди них два танкера типа "Афрамакс", паром "Александр Деев", морская платформа с хранилищем сжиженного природного газа для проекта "Актик СПГ 2". Портфель заказов судостроительной отрасли на сегодня превышает 300 морских и речных судов, добавил Мишустин.

https://ria.ru/20240319/osk-1934149282.html

россия

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Кирилл Волков

экономика, россия, михаил мишустин, объединенная судостроительная корпорация