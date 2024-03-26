https://ria.ru/20240326/sud-1935950489.html

Суд ужесточил приговор "московскому отравителю"

Суд ужесточил приговор "московскому отравителю" - РИА Новости, 26.03.2024

Суд ужесточил приговор "московскому отравителю"

Мосгорсуд добавил 3 месяца к 15 годам лишения свободы Мурату Сабанову, отравившему и обокравшему 30 человек в центре столицы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:10

2024-03-26T16:10

2024-03-26T16:10

происшествия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мосгорсуд добавил 3 месяца к 15 годам лишения свободы Мурату Сабанову, отравившему и обокравшему 30 человек в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговор Басманного суда Москвы изменен, Сабанову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и 3 месяца", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы в апреле прошлого года приговорил 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарии к 15 годам колонии строгого режима. Приговор обжаловала как защита, так и сторона обвинения. В мае 2021-го Басманный суд уже приговаривал Сабанова к 16 годам колонии, но вскоре Мосгорсуд отменил это решение, отправив дело на новое рассмотрение. Сабанову вменялись 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве. По информации прокуратуры, всего от него пострадали 30 человек. Как рассказала ранее РИА Новости адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко, Сабанов признал вину частично, не согласившись с "причинением тяжкого вреда здоровью". По утверждению обвиняемого, он пошел на преступления, лишь чтобы достать деньги на жизнь. С мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, уже пьяных или выпивающих на улице. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия либо добавлял их в бутылки, находившиеся при потерпевших. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам,

https://ria.ru/20240130/sud-1924407798.html

https://ria.ru/20240326/ubiystvo-1935948596.html

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происшествия, москва, московский городской суд