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Суд в Москве заочно выдал санкцию на арест гражданина Грузии Инасаридзе

Суд в Москве заочно выдал санкцию на арест гражданина Грузии Инасаридзе - РИА Новости, 26.03.2024

Суд в Москве заочно выдал санкцию на арест гражданина Грузии Инасаридзе

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест гражданина Грузии Александра Инасаридзе по обвинению в терроризме, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:53

2024-03-26T10:53

2024-03-26T11:27

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест гражданина Грузии Александра Инасаридзе по обвинению в терроризме, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Инасаридзе А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется статья 205 УК РФ (террористический акт).Как уточнили в суде, Инасаридзе - еще один фигурант дела о теракте на Крымском мосту, ему также предъявлено обвинение по части 4 статьи 222.1. УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники).Срок ареста установлен на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания в России.Ранее суд по аналогичной статье выдал санкцию на арест главы СБУ Василия Малюка.Накануне Малюк в своем Telegram-канале заявил о причастности службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, также назвав в числе целей СБУ Крымский мост и корабли в Черном море.

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москва, грузия, россия, происшествия, служба безопасности украины