https://ria.ru/20240326/studenty-1935898964.html

В СФ призвали вузы материально стимулировать молодых родителей-студентов

В СФ призвали вузы материально стимулировать молодых родителей-студентов - РИА Новости, 26.03.2024

В СФ призвали вузы материально стимулировать молодых родителей-студентов

Вузы должны материально помогать молодым родителям-студентам дополнительными соцвыплатами, это положительно повлияет на коэффициент рождаемости среди молодых... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:49

2024-03-26T13:49

2024-03-26T14:51

общество

россия

совет федерации рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

социальный навигатор

год семьи

детские вопросы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863447925_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_fa46aa76df478582fc8d46f03bd16dbc.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вузы должны материально помогать молодым родителям-студентам дополнительными соцвыплатами, это положительно повлияет на коэффициент рождаемости среди молодых женщин, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина. Росстат ранее сообщил, что в 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,41, став минимальным за 17 лет. "Считаю необходимым материально помогать молодым родителям в виде дополнительных социальных выплат со стороны высших учебных заведений. При этом глубоко убеждена, что также важна разъяснительная работа в университетах по данному направлению, где бы разъяснялось о том, на какие выплаты и меры социальной поддержки могут претендовать родители", - сказала Косихина, отвечая на вопрос, какими мерами можно повысить коэффициент рождаемости. Она также отметила важность проведения разъяснительных работ "без формальных подходов, открыто и на простом языке". "Для нас важно, чтобы молодые мамы не боялись рожать и быть матерями, а люди старшего возраста рожали вторых и последующих детей. Материнство и отцовство - это без преувеличения великая, но вместе ответственная задача, которую будущие родители, несомненно, понимают и осознают! Уверена, что эти и многие другие необходимые меры позволят в будущем увеличить суммарный коэффициент рождаемости", - резюмировала Косихина.

https://ria.ru/20240326/detskayazona-1935896583.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, совет федерации рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), социальный навигатор, год семьи, детские вопросы