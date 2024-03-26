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В СФ призвали вузы материально стимулировать молодых родителей-студентов - РИА Новости, 26.03.2024
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13:49 26.03.2024 (обновлено: 14:51 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/studenty-1935898964.html
В СФ призвали вузы материально стимулировать молодых родителей-студентов
В СФ призвали вузы материально стимулировать молодых родителей-студентов - РИА Новости, 26.03.2024
В СФ призвали вузы материально стимулировать молодых родителей-студентов
Вузы должны материально помогать молодым родителям-студентам дополнительными соцвыплатами, это положительно повлияет на коэффициент рождаемости среди молодых... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:49
2024-03-26T14:51
общество
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совет федерации рф
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социальный навигатор
год семьи
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вузы должны материально помогать молодым родителям-студентам дополнительными соцвыплатами, это положительно повлияет на коэффициент рождаемости среди молодых женщин, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина. Росстат ранее сообщил, что в 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,41, став минимальным за 17 лет. "Считаю необходимым материально помогать молодым родителям в виде дополнительных социальных выплат со стороны высших учебных заведений. При этом глубоко убеждена, что также важна разъяснительная работа в университетах по данному направлению, где бы разъяснялось о том, на какие выплаты и меры социальной поддержки могут претендовать родители", - сказала Косихина, отвечая на вопрос, какими мерами можно повысить коэффициент рождаемости. Она также отметила важность проведения разъяснительных работ "без формальных подходов, открыто и на простом языке". "Для нас важно, чтобы молодые мамы не боялись рожать и быть матерями, а люди старшего возраста рожали вторых и последующих детей. Материнство и отцовство - это без преувеличения великая, но вместе ответственная задача, которую будущие родители, несомненно, понимают и осознают! Уверена, что эти и многие другие необходимые меры позволят в будущем увеличить суммарный коэффициент рождаемости", - резюмировала Косихина.
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общество, россия, совет федерации рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
В СФ призвали вузы материально стимулировать молодых родителей-студентов

Сенатор призвала вузы материально стимулировать молодых родителей-студентов

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вузы должны материально помогать молодым родителям-студентам дополнительными соцвыплатами, это положительно повлияет на коэффициент рождаемости среди молодых женщин, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина.
Росстат ранее сообщил, что в 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,41, став минимальным за 17 лет.
«
"Считаю необходимым материально помогать молодым родителям в виде дополнительных социальных выплат со стороны высших учебных заведений. При этом глубоко убеждена, что также важна разъяснительная работа в университетах по данному направлению, где бы разъяснялось о том, на какие выплаты и меры социальной поддержки могут претендовать родители", - сказала Косихина, отвечая на вопрос, какими мерами можно повысить коэффициент рождаемости.
Она также отметила важность проведения разъяснительных работ "без формальных подходов, открыто и на простом языке".
"Для нас важно, чтобы молодые мамы не боялись рожать и быть матерями, а люди старшего возраста рожали вторых и последующих детей. Материнство и отцовство - это без преувеличения великая, но вместе ответственная задача, которую будущие родители, несомненно, понимают и осознают! Уверена, что эти и многие другие необходимые меры позволят в будущем увеличить суммарный коэффициент рождаемости", - резюмировала Косихина.
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
В Совфеде предложили создать детские зоны в университетах и в офисах
Вчера, 13:45
 
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