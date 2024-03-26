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Погибнут все. В США раскрыли сценарий отправки французской армии на Украину - РИА Новости, 26.03.2024
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22:18 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/stsenariy-1936049124.html
Погибнут все. В США раскрыли сценарий отправки французской армии на Украину
Погибнут все. В США раскрыли сценарий отправки французской армии на Украину - РИА Новости, 26.03.2024
Погибнут все. В США раскрыли сценарий отправки французской армии на Украину
Французская армия подвергнется мощным ударам при попытке разместиться на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T22:18
2024-03-26T22:18
в мире
париж
россия
украина
эммануэль макрон
скотт риттер
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Французская армия подвергнется мощным ударам при попытке разместиться на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of."Если это произойдет (интервенция со стороны Парижа. — Прим. ред.), то они фактически совершат суицид, потому что это их конец. Россия ликвидирует их. Она не будет атаковать Румынию и Польшу, а уничтожит французских военных уже на Украине", — спрогнозировал эксперт.По его оценке, у Пятой республики нет соответствующей подготовки и ресурсов, чтобы поддерживать большую боеспособную группировку в восточноевропейской стране.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, назвал свои слова тщательно обдуманными. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя высказывания Макрона, в Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20240326/udar-1936012440.html
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в мире, париж, россия, украина, эммануэль макрон, скотт риттер, нато, франция
В мире, Париж, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Скотт Риттер, НАТО, Франция
Погибнут все. В США раскрыли сценарий отправки французской армии на Украину

Риттер: Россия нанесет удар, если французская армия вторгнется на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Французская армия подвергнется мощным ударам при попытке разместиться на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of.
"Если это произойдет (интервенция со стороны Парижа. — Прим. ред.), то они фактически совершат суицид, потому что это их конец. Россия ликвидирует их. Она не будет атаковать Румынию и Польшу, а уничтожит французских военных уже на Украине", — спрогнозировал эксперт.
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По его оценке, у Пятой республики нет соответствующей подготовки и ресурсов, чтобы поддерживать большую боеспособную группировку в восточноевропейской стране.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, назвал свои слова тщательно обдуманными. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя высказывания Макрона, в Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
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